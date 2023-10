Nach einem Brand in einer Mine des weltgrößten Stahlherstellers ArcelorMittal in Kasachstan sind mindestens 32 Menschen gestorben und mehrere werden vermisst, teilte das Ministerium für Notsituationen am Samstag mit.

„In der Kostyenko-Mine wurden um 16 Uhr (1000 GMT) die Leichen von 32 Menschen gefunden“, sagte das Ministerium in einer Erklärung. „Die Suche nach 14 Bergleuten geht weiter.“

Der Betreiber ArcelorMittal Temirtau, die örtliche Niederlassung des luxemburgischen Stahlherstellers, sagte, dass zum Zeitpunkt des Brandes rund 252 Menschen im Kohlebergwerk Kostyenko gearbeitet hätten.

Nach Angaben des Unternehmens sei das Feuer vermutlich durch eine Methangasblase verursacht worden.

In der Erklärung brachte das Unternehmen „Schmerz“ über die verlorenen Leben zum Ausdruck und sagte, dass seine Bemühungen „nun darauf abzielen, sicherzustellen, dass betroffene Mitarbeiter umfassende Pflege und Rehabilitation sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Regierungsbehörden erhalten“.

Steelmaker verfügt über ein Dutzend Minen in Kasachstan

ArcelorMittal Temirtau betreibt acht Kohlebergwerke in der Region Karaganda und weitere vier Eisenerzbergwerke in Zentral- und Nordkasachstan.

Der Brand ist der jüngste in einer Reihe von Todesfällen am Arbeitsplatz an Standorten des Unternehmens in Kasachstan. Dem Unternehmen wird regelmäßig die Nichteinhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften vorgeworfen.

Im August kamen vier Bergleute ums Leben, nachdem in derselben Mine ein Feuer ausbrach, während im November 2022 an einem anderen Standort fünf Menschen nach einem Methanleck starben.

Der Brand am Samstag war Kasachstans schwerster Bergbauunfall seit 2006, als 41 Bergleute an einem ArcelorMittal-Standort starben.

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat seiner Regierung befohlen, die Investitionskooperation mit ArcelorMittal einzustellen Bild: Ruslan Pryanikov/AFP

Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew sagte am Samstag, sein Land stelle die „Investitionskooperation“ mit ArcelorMittal Temirtau ein.

Präsident: ArcelorMittal das „Schlimmste in unserer Geschichte“

„Dieses Unternehmen hat sich im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Regierung als das Schlimmste in unserer Geschichte erwiesen“, wurde Tokajew von der Nachrichtenagentur AFP bei einem Treffen mit Angehörigen der Opfer zitiert.

Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und rief den 29. Oktober zum nationalen Trauertag aus.

Die Regierung bestätigte außerdem, dass sie daran arbeite, einen Deal zur Verstaatlichung des Unternehmens abzuschließen, das das größte Stahlwerk des Landes betreibt.

„Derzeit wird daran gearbeitet, das Unternehmen an die Republik Kasachstan zurückzugeben“, sagte die Regierung auf Telegram und fügte hinzu, dass sie nicht erwäge, das Unternehmen an „andere ausländische Investoren“ zu übergeben.

Letzten Monat erklärte der Erste Vizepremierminister Roman Sklyar gegenüber Reportern, dass das Kabinett unzufrieden darüber sei, dass ArcelorMittal nach einer Reihe tödlicher Unfälle seinen Investitionsverpflichtungen, der Modernisierung der Ausrüstung und der Gewährleistung der Arbeitssicherheit nicht nachgekommen sei.

Sicherheitsverstöße müssen untersucht werden

Die Generalstaatsanwaltschaft Kasachstans hat außerdem eine Untersuchung möglicher Sicherheitsverstöße in der Mine angekündigt.

Kasachstan ist ein riesiges, ressourcenreiches Land, das früher zur Sowjetunion gehörte. Durch die Förderung von Eisen und Kohle sowie Öl, Gas und Uran ist die Wirtschaft des Landes die größte in Zentralasien.

Aufgrund veralteter Infrastruktur und Ausrüstung sowie laxer Sicherheitsstandards kommt es jedoch häufig zu Unfällen.

mm/kb (AFP, AP, dpa, Reuters)