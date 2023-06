Stand: 20.06.2023 23:01 Uhr

Bei einem Brand in einem Frauengefängnis nahe der Hauptstadt Tegucigalpa sind Dutzende Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Hintergrund könnten Kämpfe zwischen rivalisierenden Jugendbanden sein.

Nach vorläufigen offiziellen Angaben sind bei einem Brand und Kämpfen in einem Frauengefängnis in Honduras mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens sieben Frauen seien zudem verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, berichtete der Fernsehsender Televicentro. Die Ermittlungen seien im Gange, sagte ein Sprecher des Generalstaatsanwalts des zentralamerikanischen Landes dem Sender. Das Gefängnis befindet sich in der Stadt Támara, rund 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tegucigalpa.

Hinter dem Vorfall stünde „organisierte Kriminalität“, sagte die stellvertretende Sicherheitsministerin Julissa Villanueva. Medienberichten zufolge brach das Feuer am Dienstagmorgen (Ortszeit) nach Kämpfen zwischen den rivalisierenden Jugendbanden Pandilla 18 und Mara Salvatrucha aus. Bei den Kämpfen soll es auch zum Einsatz von Hiebwaffen gekommen sein.

Gewalt in mehreren Gefängnissen

Verzweifelt versammelten sich die Angehörigen vor dem Gefängnis und warteten auf Informationen. In mehreren Gefängnissen in Honduras kam es in den letzten Wochen zu Gewalttaten. Die Regierung des linken Präsidenten Xiomara Castro hat kürzlich eine Sonderkommission zur Bewältigung der Krise im Gefängnissystem eingesetzt.