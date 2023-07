Mindestens 25 Menschen sind ums Leben gekommen, nachdem im indischen Bundesstaat Maharashtra ein Bus umgestürzt war und Feuer gefangen hatte. Lokalen Medien zufolge sind drei Kinder unter den Opfern.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 1:30 Uhr Ortszeit auf dem Samruddhi Mahamarg Expressway in der Nähe der Stadt Buldhana.

Polizeibeamte sagten, dass die meisten Passagiere zum Zeitpunkt des Unfalls schliefen.

„Der Bus fuhr mit hoher Geschwindigkeit, als er gegen einen Mast und dann gegen eine Mauer auf der Autobahn prallte. Aufgrund seiner Wirkung sind die beiden (Vorderseite) Reifen lösten sich und der Dieseltank des Busses explodierte, woraufhin der Bus Feuer fing,“, sagten die Behörden gegenüber Reportern.

Die Flammen breiteten sich schnell aus, da sich Matratzen im Bus befanden, teilte die Polizei mit. Viele der Passagiere waren im Inneren eingeklemmt, als das Fahrzeug Berichten zufolge mit seinen Türen gegen die Straßenoberfläche gedrückt wurde.









Acht Personen, darunter der Fahrer, konnten unter Verletzungen fliehen.

Die Beamten vermuten, dass der Fahrer, der sich mittlerweile in Polizeigewahrsam befindet, eingeschlafen sein könnte.

Sowohl der Mann als auch der Busbesitzer bestehen darauf, dass das Fahrzeug die Kontrolle verloren habe, nachdem einer seiner Reifen geplatzt sei.

Das Büro des indischen Premierministers Narendra Modi veröffentlichte am Samstag einen Tweet, in dem es hieß: „betrübt über das verheerende Busunglück in Buldhana, Maharashtra.”

„Die örtliche Verwaltung leistet den Betroffenen jede erdenkliche Hilfe,“ lautete die Nachricht.

In einem darauffolgenden Beitrag kündigte Modi eine Entschädigung von 200.000 Rupien (2.436 US-Dollar) für die Angehörigen des Verstorbenen und 50.000 Rupien für die Verletzten an.

Die Landesregierung sagte, sie werde den Hinterbliebenen 500.000 Rupien zur Verfügung stellen.