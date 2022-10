Dustin Johnson gewinnt die erste LIV-Golfmeisterschaft und ein Preisgeld von 18 Millionen US-Dollar

CNN

Dustin Johnson hat genug Punkte, um sich die LIV-Golf-Einzelmeisterschaft der ersten Saison und den 18-Millionen-Dollar-Preis der Serie zu sichern, gaben LIV-Vertreter am Montag bekannt.

Der zweimalige Major-Sieger sicherte sich fünf Top-10-Platzierungen in den ersten sechs Events und war der Sieger im letzten Monat des LIV Golf Invitational Boston. Für diesen Sieg verdiente er 4 Millionen Dollar.

Am Sonntag belegte der 38-jährige Johnson beim LIV Golf Invitational Bangkok den 16. Platz.

Johnsons Konstanz verschafft ihm einen Vorsprung von 42 Punkten auf den nächsten Spieler, Branden Grace, wobei dem Sieger des letzten Einzelwettbewerbs in dieser Saison nur 40 Punkte zur Verfügung stehen.

„Die Sperrung des Einzelwettbewerbs ist groß. Es ist eine Ehre, LIVs erster Einzelsaison-Champion zu sein“, sagte Johnson in der Erklärung.

Der 38-Jährige bedankte sich bei „LIVs wachsender Fangemeinde auf der ganzen Welt“ und sagte, er freue sich „darauf, weiter zur aufregenden Geschichte und zum anhaltenden Wachstum von LIV Golf beizutragen“.

Johnson wechselte im Juni von der PGA Tour zu der von Saudi-Arabien unterstützten Rebellenserie. Die umstrittene LIV-Golfserie hat im professionellen Golfsport für Aufsehen gesorgt, da LIV-Golfer von der PGA Tour ausgeschlossen wurden und derzeit keine Weltranglistenpunkte für LIV-Events vergeben werden.

Die PGA Tour und LIV Golf sind in einen Rechtsstreit mit duellierenden Klagen verwickelt.

Im August schloss sich die LIV-Serie einer Kartellklage einiger ihrer Spieler an, in der behauptet wird, die PGA Tour habe damit gedroht, Spielern, die an der LIV-Golfserie teilnehmen, lebenslange Sperren aufzuerlegen, und fügte hinzu, dass ihnen „beispiellose Suspendierungen“ auferlegt wurden. In der Klage wird auch behauptet, die PGA Tour habe Sponsoren, Anbietern und Agenten gedroht, Spieler zu zwingen, auf die Teilnahme an LIV-Golfveranstaltungen und den Zugang zu ihren Mitgliedern zu verzichten.

Die PGA Tour reichte Ende September eine Gegenklage ein und behauptete „deliktische Eingriffe in die Verträge der Tour mit ihren Mitgliedern“.

Die LIV Golf-Serie wird vom Public Investment Fund (PIF) von Saudi-Arabien unterstützt – einem Staatsfonds unter dem Vorsitz von Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien und dem Mann, der in einem US-Geheimdienstbericht als verantwortlich für die Genehmigung der Operation genannt wird, die dazu führte der Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018. Bin Salman hat eine Beteiligung an Khashoggis Mord bestritten.

Die Organisatoren der Serie haben atemberaubende Summen ausgegeben, um Top-PGA-Tour-Spieler abzuwerben, und angeblich neunstellige Summen für Einzelpersonen angeboten, nur um bei der neuen Liga zu unterschreiben, und enorme Geldbörsen für die Gewinner ihrer Turniere. Anfang August bestätigte Greg Norman, CEO von LIV, ein Mitglied der World Golf Hall of Fame, auf Fox News, dass die Golflegende Tiger Woods ein Angebot im Wert von etwa 700 bis 800 Millionen US-Dollar für den Beitritt zu LIV Golf abgelehnt hat.

Die Tour besteht aus acht Veranstaltungen auf der ganzen Welt. Der letzte Einzelwettbewerb findet vom 14. bis 16. Oktober in Jeddah, Saudi-Arabien, statt, während die Mannschaftsmeisterschaft zum Saisonende vom 28. bis 30. Oktober in Miami ausgetragen wird.