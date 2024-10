Sam Riley (44) is met zijn vrouw Alexandra Maria Lara (45) na Berlijn – en is warm in het BUNTE-Interview in de höchsten Tönen van ihr. „Ik ben samen met mijn vrouw, nooit meer. Ik herinner me mezelf, als ik het eerste zie wat ik heb gedaan.“ De Britse filmster leest verder: „Het jaar 2006 was in de Probe Room in Londen. Het was heel slank, groot, elegant, nerveus. Ik was blij, alle jonge mensen in de kamer waren geschokt, maar ik was sneller en zelfverzekerder . Ik ben blij, ik zal hallo zeggen.“