Dus martelt en mishandelt Rusland Oekraïense zivilisten

Rusland nimmt in de bezette Oekraïense regio’s zal een feest vieren en zich verschleppen in Haftanstalten of Folterkeller. Dahinter stecken wohl nicht etwa einzelne sadistische soldaten, zonder de Russische staat. Ze vielen Hinweise op een systematische manier in die video.