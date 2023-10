Dus haben die terroristen die Abwehr op de lijst zetten

Quelle: Telegram-Kanal @qassambrigades Een moderne raketmacht en een grens op hoog niveau met Gaza: Israël heeft de afgelopen jaren miljoenen geïnvesteerd in veiligheidstroepen. Als die Hamas-Kämpfers failliet zouden gaan, zou alle technologie vernietigd worden.

De Drohne vliegt over de Israëlische Wachttoren, vanaf de Gaza-strepen is het uitzicht te zien. Even zie je de man aan de top van zijn spel Videobeeld van de ferngesteuerte Maschinengewehr in de offnen Kuppel des Turms. Vervolgens vindt er een distributie op het platform plaats. Drie seconden exploderen. Een commerciële omgeving heeft een positieve impact gehad op de Beobachtungsturm.