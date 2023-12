Thomas Koch studeerde aan het Karlsruher Instituut voor Technologie voor Verbringing Technology. Erklärt: Die Industrie steht vor grote herausforderungen. Der Standort Europa, vooral Duitsland, is niet wettiger. En de Konkurrenz ist hart: Chinese Autobauer drängen auf den Markt. Je vindt ze bij Duitse motoren, niet zonder elektrische auto’s, maar ook bij auto’s met transmissiemotoren. De ontwikkeling die in China werd gebouwd toen elektrische auto’s werden gebouwd, is een illusie.

De politieke scheiding in het Bereich Verkehr-kritiseert Koch scharf. De elektrische mobiliteit, die wordt afgedwongen door het EU-vervoersverbod, brengt kosten met zich mee. En er is een „Bilanzbetrug“, dus Koch. Als het elektrische systeem „zijn charme, een hoge kwaliteit“ heeft, is het belangrijk om het airconditioningsysteem te hebben, we zullen de elektriciteit van de elektriciteitswerken gebruiken.

Denn: „Entscheidend ist nicht der Energiewandler, sondern der Energieträger.“ Een CO2-neutrale Verbrenner heeft Vorteile für den Nutzer. Niet in jouw toekomst, een elektrische auto is de beste oplossing. “Er is geen CO2-besparing door elektriciteit. In de energiesector verminderen we de uitstoot van de verkeerssector.” Het beleid eist dat de autofabrikant niet elektrisch opereert: de autofabrikant is de beste autofabrikant.

Maar het resultaat is dat “de elektriciteit elektrisch schoon is”, waarbij VW-manager Herbert Diess, die verantwoordelijk en falsch was, betrokken was tijdens dit overleg over politieke integratie. “We moeten met deze ideologische ideologie leven”, zegt Koch. ‘Aber we hebben ons leven verloren.’ Als we niet terugkomen, komt er een einde aan de Duitse en Europese auto-industrie. Auto’s werden vervolgens op grotere schaal gemaakt door Chinese fabrikanten.

“Deutsche Motoren is nooit uitzonderlijk geweest. Het probleem is dat de anderen, de Chinezen, getroffen worden.” In deze Monaten, zei Koch, die technische Abteilungen in de automobielindustrie, konden nieuwe technologieën worden ontwikkeld. De afgelopen jaren is Europa technisch gezien teruggekeerd naar normale Chinese reparaties. “We weten dat onze toekomst nu elektrisch is, daarna gaan we in China bouwen en gaan we verder.”

