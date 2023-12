Durf een muzikant te zijn in de show

Florian Silbereisen modereerde tegelijkertijd met „Advent Fest“. Met de Band The Baseballs aan kun je van alles genieten. Dat is eenvoudig.

Tegelijkertijd houd ik van het ‘Adventfestival van 100.000 aanstekers’. De kerstshow wordt gemodereerd sinds 20 jaar Florian Silbereisen. De mensen die de elite van de theaterwereld op het podium waarderen. Sterren als Andrea Berg, Roland Kaiser en Vicky Leandros zongen hun kerstliederen.

Na een geweldige tijd, Florian Silbereisen en de band The Baseballs. De Musiker-cover sinds 2007 Songs in Rock’n’Roll-Stil, ben Samstagabend en zingt de Mariah-Carey-Klassiker „All I Want For Christmas Is You“.

„Waren The Baseballs nicht mal zu dritt?“

Maar op „Weren The Baseballs nicht mal zu dritt?“, Fragment zum Beispiel ein User. Tatsächlich speelde das Trio nur als Duo. Digger, der eigentlich Rudiger Brans, heißt, stand nicht met Sven „Sam“ Budja en Sebastian „Basti“ Rätzel op het podium. Aber warum?

Zeer weinig mensen ontmoeten Sam en Basti nur, noch als duo. Tijdens de zomer is Digger weg en zijn de Baseballs verloren. „Na 15 niet-opgenomen jaren met de tape zat ik op mijn plek in de kamer, in mijn toekomst met mijn film- en fotostudio en de productievaardigheden van videoproductie – maar wees zeker, de laatste maanden zijn er meer video’s Sache zu nehmen, die mir schon immer sehr am Herzen lay: Musik für Kinder.“