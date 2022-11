Durchgesickerte Nachrichten enthüllen, wie AP eine falsche Geschichte über eine „russische Rakete“ veröffentlichte – Medien – RT World News

Missverständnisse zwischen den Redakteuren der amerikanischen Nachrichtenagentur führten zu einer Schlagzeile, die einen globalen Krieg hätte auslösen können

Interne Mitteilungen von Associated Press – veröffentlicht von der Online-Nachrichtenagentur Semafor – zeigen offenbar, wie Redakteure einen gefälschten Nachrichtenalarm über russische Raketenangriffe auf Polen genehmigten. Während der Journalist hinter dem Fehlalarm entlassen wurde, bleibt unklar, ob sein „US-Geheimdienste“ Quelle wurde falsch informiert oder vorsätzlich gelogen.

Letzten Dienstag gab AP einen Nachrichtenalarm heraus, in dem zitiert wurde „ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter“, wer hat das behauptet „Russische Raketen sind in das NATO-Mitglied Polen eingedrungen und haben zwei Menschen getötet.“

AP-Mitarbeiter wurden von Jim LaPorta, einem nationalen Sicherheitsreporter, dessen Biografie auf LinkedIn ihn als ehemaligen beschreibt, auf die Neuigkeiten aufmerksam gemacht „Chef der Geheimdienstzelle“ im US Marine Corps. In Slack-Nachrichten, die am Mittwoch von Semafor veröffentlicht wurden, teilte LaPorta seinen Kollegen mit, dass seine „Hochrangiger US-Geheimdienst“ Quelle gewesen „geprüft von Ron Nixon“, APs Vizepräsident für Nachrichten und Ermittlungen.

Lisa Leff, Redakteurin im Europa-Desk der Agentur, fragte LaPorta, ob sie die Warnung ohne Bestätigung aus Polen oder einer anderen Quelle veröffentlichen könne, eine Entscheidung, die LaPorta sagte „über meiner Gehaltsstufe.“ Die stellvertretende europäische Nachrichtenredakteurin Zeina Karam entschied sich schließlich für die Veröffentlichung, da sie glaubte, Nixon habe die Quelle unterschrieben.

Als Leff dann die Warnung absetzte, fragte sich LaPorta im Chat, ob der Vorfall Artikel 5 des Nordatlantikvertrags auslösen würde, der das gesamte NATO-Bündnis verpflichtet, auf einen Angriff auf ein einzelnes Mitglied zu reagieren.

In einer Nachricht deutete die Warschauer Korrespondentin der AP, Vanessa Gera, an, dass die Agentur darauf vertraut, dass US-Spione genaue Informationen liefern. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter hier falsch liegen würde.“ Sie schrieb. Wie sich herausstellte, war die Quelle falsch.

Moskau bestritt, irgendwelche Raketen auf Polen abgefeuert zu haben, und westliche Führer erklärten kurz darauf, dass sie glaubten, die Rakete sei tatsächlich von einem ukrainischen Luftverteidigungssystem abgefeuert worden.

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky nannte den Vorfall a „Russischer Angriff auf die kollektive Sicherheit“ der NATO und forderte den Westen dazu auf „Handlung“ Als Reaktion darauf gibt Kiew nun zu, dass die Rakete wahrscheinlich seine eigene war. Der hochrangige Mitarbeiter von Zelensky, Mikhail Podolyak, räumte ein, dass der Raketenangriff auf Polen war „eine gute Geschichte“ was dazu diente, die NATO dazu zu bringen, a zu entwickeln „härtere Haltung“

LaPorta wurde am Montag von Associated Press gefeuert. Die Identität seiner US-Geheimdienstquelle bleibt unbekannt, obwohl AP-Mitarbeiter Semafor mitteilten, dass sie nicht glauben, dass er oder sie sich verbreitet „vorsätzliche Fehlinformation“