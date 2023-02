Durchgesickerte iQOO Neo 7-Benchmarks zeigen die Leistung von Dimensity 8200

Das iQOO Neo 7 wird voraussichtlich am 16. Februar in Indien auf den Markt kommen, und wir haben vor der großen Ankündigung einige neue Benchmark-Ergebnisse für das Gerät erhalten. Basierend auf Informationen, die von geteilt wurden MySmartPriceerzielte das Dimensity 8200-betriebene Neo 7 eine kombinierte Punktzahl von 862.438 Punkten auf AnTuTu mit 206.755 Punkten im CPU-Test, 338.400 im GPU-Test und 153.055 in der Speicherabteilung. Das iQOO Neo 7 wird das erste Telefon sein, das in Indien mit MediaTeks Dimensity 8200 auf den Markt kommt







iQOO Neo 7 hat AnTuTu-Ergebnisse durchgesickert (D8200)

Wir erhalten auch einen Vergleich mit dem Dimensity 8100 SoC (710.269 kombinierte Punkte) und dem Snapdragon 870-betriebenen iQOO Neo 6 (728.976 Punkte) auf AnTuTu.

Darüber hinaus erhalten wir auch einen Blick auf die Drosselungsleistung des iQOO Neo 7 über den CPU-Drosselungstest, bei dem die CPU des Dimensity 8200 auf 86 % ihrer maximalen Leistung gedrosselt wurde. Dieses Ergebnis stimmt mit einem früheren Leck überein, das wir letzten Monat geteilt haben.









iQOO Neo 7 Throttling Test und 3DMark Wild Life Extreme Stress Testergebnisse (D8200)

Das neue Leck teilt auch die Leistung des iQOO Neo 7 im 3DMark Wild Life Extreme Stress-Test, bei dem der Dimensity 8200 einen Best Loop Score von 1.793 und einen Stabilitäts-Score von 99,4 % erzielte.











Durchgesickerte Renderings von iQOO Neo 7

Zu den neuen Benchmark-Tests gesellen sich auch drei neue Renderings des iQOO Neo 7 in den Farben Schwarz und Blau.

