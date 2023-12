Durch KI gefährdete Jobs: Diese 13 Berufe wird es wohl nicht more geben

Berufe wie Krankenpfleger, Klempner en Friseur waren voor het KI sicher-signaal. Onze beste arbeidssectoren floreren. Tyler Le/Insider

Artistieke intelligentie leidt tot enorme veranderingen op de arbeidsmarkt. Sommige van de “Schreibtische banen” zullen door KI worden uitgevoerd. Degenen die zeer succesvol zijn in hun werk zijn productief, hebben goede werkpraktijken en zijn geen routinewerkers.

Technologische innovaties op het gebied van artistieke intelligentie zijn de komende jaren op de arbeidsmarkt aanzienlijk veranderd, vooral de banen in kwestie worden in het Duits ‚witteboordenbanen‘ genoemd: ‚Schreibtischjobs‘. Aan het einde van de verwikkeling van de dieser waren er vele miljoenen mensen bij betrokken en waren 14 miljoen mensen die daar woonden niet meer in leven.

Was er een AI-revolutie?

Dieser Umbruch durch künstliche Intelligenz is nu op de hoogte van de grote structurele veranderingen die de komende jaren door de economie van de VS en de wereld zullen worden begunstigd. Kantoren werden ontworpen met een turbulente arbeidsmarkt en dalende verkeerslichten.

De toekomst zou een groter deel van het beroepsleven op hetzelfde terrein kunnen uitmaken: die zogenaamde ‚Blue-Collar‘-werkers, maar ook mensen die extreem sterk zijn. Dit betekent dat we vakmanschap horen, zoals vakmanschap, vakarbeid en maatschappelijk werk.

De komende jaren vonden er veel evenementen plaats in de Ruhestand en werden op de achtergrond open koppels gehouden. Ook de bijdrage aan de gezondheidszorg, de energiesector, de hightechtechnologie en de bouwsector was van belang voor de arbeidersbanen.

Chat GPT zal niet gebruikt worden door de zorgmedewerkers, die ook de Europese keuken gaan verbouwen en ook niet door de bouwvakker. De winnaars van de KI Revolutie werden Handwerkers, Krankenschwester en Klempner-signalen. Zij werden de nieuwe zaak op kantoor, waarna de Maschinen das Büro übernommen haben.

Het nieuwe bedrijf zou een succes kunnen worden voor het handwerk

De Amerikaanse dichter Philip Levine beschrijft het leven van de fabrieksarbeider in de jaren negentig met de wortels: “We leefden in de regen / tijdens een lange reis in Ford Highland Park en werkten hard. Werk. / Ihr wisst, was Arbeit ist.‘ Als de tijd doorgaat met de productie van de fabriek in de fabriek van de roestgordel, wordt de kwaliteit van de kwaliteit ervan gewaarborgd, die eentonig en interessant is.

De groei van de productieprocessen in het Westen was begin jaren 2000 het geval. De mondialisering van de arbeidsmarkt in Australië, laaggekwalificeerde arbeidskrachten worden geautomatiseerd, en met de internet-aanbestedingen wordt de economie op de bedrijvenmarkt bevorderd.

Dit is een geweldige baan voor zowel Amerikaanse ‚Blue-Collar‘-banen. Omdat de kenniswerkers in staat moeten zijn om te gaan met de snelle veranderingen op afgelegen werkplekken, moeten ze omgaan met de problemen die zich voordoen tijdens het langetermijnherstel van het probleem – de werkplekken die zijn opgelost moeten worden onderhouden van. En dat is belangrijk voor alle industrieën, vooral voor handwerk.

Tegenwoordig neemt de Nachfrage toe:

Voor de toekomstvoorspellingen van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics liggen de snelle wachttijden op het gebied van gezondheidszorg, transport, energie en hightechtechnologie.

Snel zal de helft van alle nieuwe werkplekken zich bezighouden met gezondheidszorg en sociaal welzijn. Vanaf 2032 krijgt u de volgende nieuwe opleiding bij u thuis of in de persoonlijke verzorging. Ook zou de constructie verder kunnen uitbreiden.

En voor sommige branches geldt een wachttijd: de elektriciteits- en halfuurindustrie zal het komende jaar blijven groeien. Ook de chipreparatie wordt in dit land als een kwestie van prioriteit verzekerd en de werkplek wordt goed verzorgd.

“In de productie is er veel aandacht voor arbeidskosten en inzet”, zegt Mark Muro, expert op het gebied van technologie en arbeidsmanagement en beleidsdirecteur bij de Brookings Institution. In de Chipindustrie hebben we 50 klanten die inmiddels gebruik kunnen maken van andere elektrische apparaten, maar in alle overige branches 38 klanten.

Trotz der inflatie sinds de reële inflatie, een inflatie en een inflatie in de lagere en lagere Lohngruppen, zowel hoger als vóór de pandemie.

Het is moeilijk omdat alle arbeidspraktijken van onontwikkelde werknemers voor de automatisering van het systeem erbij betrokken zijn – dus omdat de perspectieven voor de ontwikkeling van de detailhandel niet erg rooskleurig zijn. Niettemin is ook de situatie voor slechte beroepskwalificaties verbeterd. De aanzienlijke schok van de pandemie, veroorzaakt door het harde werk van de werknemers, wat anders tot een positiever resultaat zou leiden.

Naar hoeveel banen heb je gezocht?

In een positieve gemeenschap met Accenture-informatie werden in de afgelopen 900 jaar 19.000 mensen gecontacteerd, en in dat geval werden zij getroffen door KI. Deze ervaringen waren zeker end-to-end: ze werden grotendeels beïnvloed door persoonlijke interactie en niet door routinematige fysieke effecten. Andere actuele prognoses van het Bureau of Labor Statistics en McKinsey zijn momenteel beschikbaar.

“De kleine werkverplichtingen die de afgelopen jaren zijn opgelegd, zijn van groot belang in een onvergetelijke fysieke omgeving”, zegt Kweilin Ellingrud, directeur van het McKinsey Global Institute. “Als je een geschikte fysieke omgeving hebt, die je aankan, kun je een robot creëren – die ook in staat is om generatieve AI te ontwikkelen – of een kunst-generatieve AI die gebruikt kan worden voor automatisering, waardoor je die kunt ontwikkelen. ”

Een voortdurende verbetering is te danken aan de huidige technische kwalificaties. Deze theorie is gebaseerd op het feit dat de problemen die verband houden met routinematige automatisering en automatisering sindsdien zijn verminderd en dat de aard van de aanpak en de problemen die verband houden met routinematige interactie zijn toegenomen.

De winnaar en de verliezer van de KI-revolutie

Banen met het laagste risico Banen met een hoog risico Friseur Bauzeichner Kind spijt Biologisch-technische Fachkräfte Tellerwasmachine Buchhalter, Steuerberater en Wirtschaftsprüfer Aufzugtechniker Zorg- en industrieel ontwerper Feuerwehrmann Informatik-Ingenieure Hausmeister Gerichtsschreiber Gartner Kredietprüfer Servicemedewerker in het hotel Mitarbeiter für die Datenerfassung Pflegehelferin Juridische assistenten en assistenten Altenbetreuer Sachbearbeiter voor Lohnbuchhaltung en Zeiterfassung Hoogspecialisten Docenten Quelle: Pew Research Center

Inmiddels zijn de volgende onderzoeken de revue gepasseerd: de ervaringen van de airco-installateur, de installateur en de friseur – ook het ontbreken van routinematige routines – zijn de komende jaren relatief onopgelost gebleven. Een van de OpenAI-studies heeft erg veel onderzoek gedaan, maar 4 Prozent der Arbeitnehmer, Darunter Maler, Zimmerleute en Dachdecker, zelfs geen enkele Aufgaben hebben, die door KI werden beïnvloed, gewonnen.

En de technologie is altijd efficiënter en de eindringen kunnen worden gebruikt, maar ze kunnen niet door machines worden vervangen. Ellingrud zegt: “Als we automatische stofzuigers gebruiken, zullen we nooit enige schoonmaakvaardigheid hebben, dus een automatische stofzuiger kan nu worden gebruikt voor een grondige reiniging en is niet erg efficiënt.”

Door deze arbeidsomstandigheden zijn ze beter toegerust om goed te werken, zelfs als er routinewerk wordt uitgevoerd. De medische westerse en patiëntenzorg zou op een later moment kunnen plaatsvinden, zodat informatie kan worden verzameld en het patiëntgegevenssysteem kan worden aangevuld. In een branche, die beter geïnformeerd is over de gezondheidszorg, zou deze Möglichkeit, meer tijd voor zorgvuldige zorg, die patiëntenzorg zou hebben, de Amerikaanse jaarlijkse kosten in miljardenhöhe besparen.

Ook kunnen de constructiemethoden worden gebruikt met nieuwe technologieën die profiteren van KI-sensoren voor inspectie van KI-sensoren voor de overdracht van objecten. “De binnenste helft van de groepen kan veel inspanningen leveren, die allebei praktisch, fysiek werk zullen blijven doen, evenals de generatieve AI die hun algehele prestaties zal blijven verbeteren”, aldus Muro.

Het betekent: „Er zijn banen in het centrum, beide waarbij fysiek werk mogelijk zal blijven, maar ze zullen ook meer kunnen zien in de Vordergrund. Een houding ten opzichte van arbeidsvaardigheden, het vermogen om deze Kunst van Integratie te ontwikkelen , de productie van de Kunst van het Werk en de productiviteit ervan.”

Hoe ben je voorbereid?

‚Blue-Collar‘-werkplekken zijn niet ontwikkeld voor de ontwikkeling van KI, maar zijn ook onderhevig aan toenemende technologie. De Einführung van KI op de Arbeitsplatz kan de Sicherheit verbeteren, de risico’s in Echtzeit überwacht en Warnungen vergoeden bij problemen met de Ausrüstung of Verletzungen.

Sommige mensen kunnen het fysieke of psychische signaal versterken, als dat zo is. In het algemeen worden ook de werkplek, de kwaliteit van het werk en de reguliere werktijden, het werkplezier en de taakverantwoordelijkheden gewaarborgd, zoals een eerlijke werkomgeving en een veilige werkomgeving.

Omdat de business van AI altijd minder belangrijk is, is de winnaar van de AI Revolution, als hij tijdens het huidige zwemmen niet betrokken is bij een technologische triatlon, bereid om op hoger terrein te werken en zelfstandig en met gemak te werken.

