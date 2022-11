Durch glitzernde weiße Landschaften zu wandern und dann im Pulverschnee hinunter ins Tal

Trendsport Skitouren: Großes Special für Einsteiger und Könner in den Magazinen Outdoor, MOUNTAINBIKE und CLIMBING. Das Skitouren-Special in den aktuellen Ausgaben der Zeitschriften outdoor und MOUNTAINBIKE, die ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de (auch als E-Paper) erhältlich sind, sowie in der Ausgabe 01/23 bietet alles die wichtigen Informationen zur optimalen Vorbereitung vom Klettern.

Das Skitouren-Special bietet zum Saisonstart Lesestoff für alle: Ein Einsteigerguide bereitet Neueinsteiger auf die ersten Tourenerlebnisse vor. Mit inspirierenden Berichten über Skitouren-Abenteuer in den Dolomiten und Alaska stimmen sich langjährige Skitourengeher auf den Winter ein. Im Ausrüstungscheck erfährst du alles über Bindungen, Schuhe und Zubehör und auch der große Skitest bewertet die neuen Boards in fünf Kategorien: von der Aufstiegsperformance bis hin zu Powder und hartem Schnee. „Die Skitourenbeilage ist seit vielen Jahren ein Highlight der Dezember-Ausgaben“, sagt er draußen– Chefredakteur Alex Krapp: „Mit 76 Seiten ist das Special diesmal besonders stark. Auch der Skitest ist mit 29 aktuellen Modellen sehr umfangreich. Das zeigt, wie trendy der Sport gerade ist.“ Auch immer mehr Mountainbiker entdecken Skitouren mit ihren Freeride-Abfahrten als winterliche Alternative zu Downhill-Trails. „Mountainbiken und Skitourengehen – das gehört immer mehr zusammen!“, sagt er MOUNTAINBIKING-Herausgeber André Schmidt. „Kein Wunder, dass der Naturgenuss bergauf und dann der Abfahrtsrausch auf zwei Stollenrädern genauso perfekt funktioniert wie auf zwei Skiern. Viele kombinieren sogar beide Sportarten und fahren mit dem Bike bis zur Schneegrenze und ziehen dann ihre Felle auf die Ski Als leidenschaftlicher Biker und Tourengeher freut es mich ganz besonders, dass es das Skitouren-Extra nun erstmals als opulente Beilage in gibt MOUNTAINBIKING erscheint.“ Neben dem großen Informationsangebot beschäftigt sich das Special auch mit dem Phänomen, dass Skitouren für immer mehr Wanderer, Biker und Kletterer offenbar zur Winteraktivität werden. In einem ausführlichen Interview schildert der Skiführer-Ausbilder und Meteorologe Albert Leichtfried, welchen Wandel das Skitourengehen durchgemacht hat und welche Entwicklungen in den kommenden Jahren anstehen. Pressekontakt: Kirsten Segler

