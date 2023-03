Duolingo heeft dinsdag een nieuw abonnement uitgerold dat kunstmatige intelligentie gebruikt om een ​​nieuwe reeks bijlesfuncties aan te drijven. In een blogpost zei het taalleerbedrijf dat het samenwerkt met OpenAI om te gebruiken GPT-4, de nieuwste versie van AI-technologie achter de populaire ChatGPT-service. Het Premium-niveau, Duolingo Max genaamd, geeft toegang tot alles in het Super Duolingo-abonnement, maar bevat twee nieuwe functies: Explain My Answer en Rollenspel.

Explain My Answer is bedoeld om gebruikers tijdens een les meer inzicht te geven door hen in staat te stellen “een chat met Duo aan te gaan om een ​​eenvoudige uitleg te krijgen over waarom hun antwoord goed of fout was, en om voorbeelden of verdere verduidelijking te vragen”, aldus het bedrijf. Rollenspel biedt een interactief gesprek waarmee je kunt chatten met een AI-personage in begeleide scenario’s. Duolingo zegt dat elk gesprek op het platform anders is en dat gebruikers feedback en advies krijgen over hun antwoorden.

Duolingo



Het bedrijf zei dat mensen toezicht houden op de antwoorden die worden gegenereerd in Rollenspel en Leg mijn antwoord uit, en ze schrijven de hypothetische scenario’s voor Rollenspel. Duolingo moedigt zijn leerlingen ook aan om eventuele bugs of fouten die ze tegenkomen tijdens het gebruik van de nieuwe functies te melden.

Duolingo Max is beschikbaar voor Engelssprekende studenten in de VS die cursussen Spaans of Frans volgen op iOS. De kosten zijn $ 30 per maand of $ 168 per jaar, en je kunt het vinden door op het tabblad Winkel in de app te klikken. Duolingo wil de functies in de toekomst uitbreiden naar meer platforms en taalcursussen.

