DunnEnzies-Eigentümer und Gönner sprechen sich nach Widerstandsprotest in Kelowna aus

Die Besitzer eines Restaurants, die sagen, dass sie in der letzten Woche Gewaltandrohungen erhalten haben, sagten bei der Drag-Show für alle Altersgruppen, die sie am 7. Dezember veranstalteten, trotz der Demonstranten, dass „Liebe viel heller strahlte als Hass“.

„Wir werden sagen, dass wir stolz darauf sind, gestern Abend eine sehr erfolgreiche Community-Show und Spendenaktion veranstaltet zu haben“, sagte Karyn Mackenzie, Mitinhaberin von DunnEnzies.

Sie fügte hinzu, dass DunnEnzies aufgrund der offenen Polizeiakte bezüglich der Drohungen gegen sich selbst, ihre Geschäftspartnerin Deb Dunnigan, ihre Familie und ihr Team keine weiteren Kommentare zu den Demonstranten oder Drag-Events abgeben werde.

Eine kleine Gruppe von Demonstranten, angeführt von Graeme Flannigan, versammelte sich am 7. Dezember vor der Show, die im DunnEnzies an der Lakeshore Road stattfand. Die Gruppe gab an, sie seien verärgert darüber, dass das Restaurant Menschen jeden Alters die Teilnahme an den Drag-Shows erlaubt.

Flannigan sagte, er sei besorgt, dass die Veranstaltung Kinder sexualisieren würde. Die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift „Keine Sexshows für Kinder“.

Dunnigan und Mackenzie sagten, sie seien sich nicht sicher, warum die Demonstranten das Drag-Event als Sexshow bezeichnen.

Joelle Wolf nahm mit ihren drei Kindern am Drag-Event teil. Bevor sie nach DunnEnzies gingen, hielten Wolf und ihre Kinder Schilder hoch, die Ausdruck von Liebe und Freiheit waren, um denjenigen entgegenzuwirken, die sich Sorgen um die Sicherheit der Kinder machten, die die Show besuchten.

Wolf veröffentlichte nach der Veranstaltung eine Erklärung auf Facebook, in der sie sich an diejenigen wandte, die sich Sorgen um das Wohlergehen ihrer Kinder machten.

„Drag ist nicht von Natur aus sexuell … Drag bedeutet, sich über soziale Normen, Geschlechterrollen, Rassismus und Hasskultur lustig zu machen … Viele haben Bedenken, dass Drag-Performer/die Trans-Community „Pädophilen die Tür zum Zugang zu Kindern öffnen“ – wo ist diese Energie wenn Kirchenführer aktiv blinden Gehorsam fordern, insbesondere gegenüber denen mit sozialer Macht über Kinder/verletzliche Frauen, und gewalttätige sexuelle Handlungen entschuldigen … Bei dieser Veranstaltung gab es keine Nacktheit. Die gewagteren Witze gingen völlig über die Köpfe der Kinder hinweg und die Darsteller passten ihre Darbietung, obwohl sie es nicht mussten, für kleine Ohren an … Schließlich sind Drag und die 2SLGBTQ+-Community unglaubliche Beschützer von Kindern. Die EINZIGE Bedrohung für meine Kinder letzte Nacht war die abscheuliche und hasserfüllte Rhetorik, die ihnen von den Anti-Drag-Demonstranten entgegengeschrien wurde.“

Sie sagte, dass ihre Familie die Show genossen habe.

