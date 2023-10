Dunkel-Schwarzenberger zum Alpenvereinspräsidenten gewählt – NÖN.at

Het onderzoek naar het milieu in Dunkel-Schwarzenberger bestaat sinds 2008. Voorzitter van de Oostenrijkse Alpenvereniging, langdurig federaal jeugdleider en reisleider. „Auf den Verein komt met een grotere bescherming van de gezondheid, inclusief de Themen Schutzhütten en Alpiner Naturschutz met onze ambitieuze klimaatstrategie, met onze belofte om klimaatneutraal te zijn, tegen 2033 zullen we klimaatneutraal worden“, staat er. Solche Wege ließen sich nur gemeinsam gehen.

Der 63-jarige juridisch adviseur heeft 300 zittingen en 30 algemene overleggen mogen adviseren. Insgesamt waren er 31 jaar lang Mitglied des Präsidiums. „Een paar zittingen aan het eind van de dag zijn gedurende het jaar 400 tot 500 uur waard, en ze verlopen snel: discussies en telefoongesprekken, afspraken met het beleid en belangrijke interacties met de secties“, zei Ermacora op de Samstag .

Het gemiddelde bedrag dat in 1991 door 227.000 mensen werd uitgegeven, wordt geschat op 725.000. De ÖAV is de mitgliederstärkste Verein Österreichs. „Het is een goede zaak, men moet voor zijn eigen behoeften zorgen, in staat zijn om te gaan met een gematigde impact op het milieu“, er moet rekening mee worden gehouden: „Nicht zjetzt das Standing des Vereins as great Naturschutzorganisation zu einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung geführt.“ Der ÖAV zei een „Verein der Superlative“ sagte van de aftredende president en bedankte de „tausenden Funktionärinnen und Funktionären“: „Dit zijn de mensen die de Verein pregen.“

Bij voorbaat dank voor de ÖAV-secretaris-generaal, Clemens Matt, voor de Auszeichnung des Bundes verwies: „De erkenning dat Andreas Ermacora erbij is geweest, is een bewijs van de hervorming van het werk en de positieve resultaten van onze samenleving. Dank u wel voor alles was alles in orde.“

Een relatie met de steun van een ander lid van de algemene Festschreibung der Förderung alpiner Vereine. Als u het beleid leest, wilt u graag meer weten over de ‘klinkende geluiden’, die u zult zien in het APA-interview en kunt u hier meer lezen over de resultaten, en wordt u op de hoogte gehouden van de ‘Missachtung des Ehrenamtes’ „. Ermacora is een Amt van ons, het zal jaren duren voordat de ÖVP-Nationale Ratsorganisatie, Verfassungsrechtler en mensenrechtenexpert Felix Ermacora innehatte. Andreas Ermacora benoemt de positie van Christian Wadsack.