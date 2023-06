Der epische, lange Trailer zu „Dune: Part 2“ ist erschienen – und bringt ein Wiedersehen mit Kultschauspieler Christopher Walken (80). Seit 2020 war der Oscar-Preisträger nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen. In der Fortsetzung des Erfolgsfilms „Dune“ (2021) spielt Walken Kaiser Shaddam IV., keinen Geringeren als den Herrscher des bekannten Universums. Der neue Trailer zeigt den Star erstmals in seiner Rolle.

Kinostart im November

Regisseur Denis Villeneuve (55) bereitet Zuschauer und „Dune“-Fans mit majestätischen Wüstenbildern auf die Rückkehr zum Wüstenplaneten Arrakis vor. Mit Timothée Chalamet, Zendaya und Rebecca Ferguson, die bereits im ersten Teil mitwirkten, sind die Newcomer Walken, Florence Pugh, Léa Seydoux und Austin Butler zu sehen. Butler, der für seine Darstellung von Elvis Presley (1935-1977) für einen Oscar nominiert wurde, ist im Vorschauvideo ohne seine auffällige Haarpracht nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Als Feyd-Rautha Harkonnen duelliert er sich mit der Hauptfigur Paul Atreides, verkörpert von Chalamet.

Regisseur Denis Villeneuve plant einen dritten Teil, sollte „Dune: Part 2“ erfolgreich sein. Dabei könnte es sich um eine Adaption des 1969 erschienenen Romans „Dune Messiah“ von Frank Herbert (1920-1986) handeln. Auch eine Spin-off-Serie namens „Dune: The Sisterhood“ ist beim Streamingdienst Max in Entwicklung. Sie soll das „Dune“-Universum erweitern. „Dune“ aus dem Jahr 2021 war mit insgesamt sechs Oscars ausgezeichnet worden. Die Fortsetzung soll am 2. November in die deutschen Kinos kommen.