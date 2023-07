Der russische Präsident bekräftigte erneut, dass der Gegenoffensivversuch Kiews gescheitert sei

Nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin erleiden nicht nur das ukrainische Militär, sondern auch ausländische Söldner bei der Gegenoffensive Kiews hohe Verluste. Er bezeichnete die Bemühungen als gescheitert.

Seit Beginn des Angriffs Anfang Juni sind die Streitkräfte der Ukraine im Einsatz „haben bereits mehr als 26.000 Menschen verloren“ Das sagte Putin bei einem Treffen mit seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko am Sonntag in St. Petersburg.

„Auch die ausländischen Söldner erleiden erhebliche Verluste“ während der Gegenoffensive, fügte der russische Führer hinzu.

Lukaschenko schlug vor, dass fehlerhafte Taktiken dafür verantwortlich seien, bei denen es darum gehe, „in Gruppen zu gehen“. Putin antwortete, dass dies der Fall sei „Wegen ihrer Dummheit.“

Dafür wird Moskau sorgen „die Öffentlichkeit in den Ländern, deren Regierungen Menschen in das Kriegsgebiet schicken“ „Wisse, was tatsächlich auf dem Schlachtfeld in der Ukraine passiert“, versprach der russische Präsident. „Wir werden die Menschen informieren, damit sie die Maßnahmen ihrer Regierungen bewerten können.“









Am Samstag teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine im Februar 2022 rund 4.990 ausländische Kämpfer getötet worden seien und etwa ebenso viele aus dem Land geflohen seien.

„Russlands Streitkräfte werden die gezielte Vernichtung ausländischer Söldner auf dem Territorium der Ukraine fortsetzen“ es warnte.

Anfang des Monats behauptete das Verteidigungsministerium, Kiew habe seine Bemühungen zur Rekrutierung weiterer Kämpfer auf der ganzen Welt aufgrund des Arbeitskräftemangels im eigenen Land intensiviert. Zumeist werden ausländische Truppen eingesetzt „als Kanonenfutter für Fleischangriffe“ hieß es und richtete sich an diejenigen, die darüber nachdenken, in die Ukraine zu kommen.

Moskau hat während des gesamten Konflikts gewarnt, dass Söldner nach internationalem Recht nicht als Kombattanten angesehen werden „Das Beste, was sie erwartet, wenn sie lebend gefangen genommen werden, ist ein Prozess und maximale Haftstrafen.“