De Britse horecasector zou duizenden banen kunnen verliezen te midden van stijgende energiekosten, waarschuwde de British Beer and Pub Association (BBPA), die de regering opriep om een ​​reddingslijn voor de industrie te verlengen.

Volgens een BBPA-rapport van woensdag, onder verwijzing naar gegevens van Oxford Economics, dreigen nog eens 2.000 pubs te sluiten, wat een bedreiging vormt voor 25.000 banen. Het onderzoek suggereerde dat de bierverkoop in de horeca in 2023-2024 met 9% zal dalen, wat neerkomt op 1 miljoen minder verkochte vaten bier, of 288 miljoen pinten.

“De BBPA roept de regering op om de voorjaarsbegroting te gebruiken om te laten zien hoeveel pubs en brouwerijen voor hun gemeenschappen betekenen, en de druk waarmee de sector wordt geconfronteerd, en om een ​​plan voor duurzame groei te presenteren met eerlijke, gemoderniseerde belastingtarieven en een focus op vaardigheden en training die nodig zijn om ervoor te zorgen dat pubs en brouwerijen kunnen gedijen, “ aldus de vereniging.

Het riep de kanselier ook op om de accijnstarieven te bevriezen, een aanzienlijke verhoging van de korting voor tapbier dat in pubs wordt verkocht door te voeren en het eerder aangekondigde verlaagde tarief voor bieren met een lager gehalte vanaf 1 augustus in te voeren.

In september 2022 introduceerde de Britse regering de Energy Bill Relief Scheme, die naar verluidt £ 18 miljard ($ 22 miljard) aan bedrijven heeft verstrekt om te helpen met stijgende energiekosten. Het plan loopt echter in maart af en een nieuw steunpakket zal naar verluidt de financiering terugbrengen tot £ 5,5 miljard ($ 6,5 miljard).

“Na bijna drie jaar van extreem moeilijke handelsomstandigheden als gevolg van lockdowns, een energiecrisis, verstoringen in de toeleveringsketen en meer, is het nu het moment waarop we onze lokale bevolking en brouwerijen moeten behoeden voor een mislukking in de komende jaren. de regering om nu te handelen of het risico te lopen iets heel speciaals voor altijd te verliezen, “ zei de CEO van BBPA, Emma McClarkin.

