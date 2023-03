De rouw nam zondag in Athene weer toe tot woede toen duizenden mensen zich verzamelden voor het Griekse parlement op het Syntagma-plein om te protesteren tegen de regering en de spoorwegmaatschappij die zij verantwoordelijk houden voor het recente dodelijke treinongeluk.

Demonstranten zijn de afgelopen dagen al in botsing gekomen met de politie, terwijl vakbonden van treinarbeiders hebben gestaakt. Ze zeiden dat ze de spoorwegmaatschappij, Hellenic Train, al hadden gewaarschuwd voor veiligheidsproblemen op de lijn.

Er waren vroege meldingen van geweld tijdens het protest van zondag, opgeroepen door universiteitsstudenten, werknemers in de publieke sector en spoorwegpersoneel, toen de politie in botsing kwam met groepen demonstranten.

De politie zei dat er zo’n 12.000 mensen waren komen opdagen, waarvan velen zwarte ballonnen de lucht in lieten gaan ter nagedachtenis aan de doden. Anderen droegen borden met leuzen als “Weg met moordzuchtige regeringen”.

Demonstranten hielden zwarte ballonnen vast om de doden bij de crash te symboliseren Afbeelding: Aggelos Barai/AP/foto alliantie

Ondertussen wendde de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zich zondag tot Facebook om zijn excuses aan te bieden aan de families van de 57 slachtoffers van het treinongeluk van dinsdag, dat de ergste treinramp in de Griekse geschiedenis is geworden.

Wat zei Mitsotakis?

“Als premier ben ik iedereen een grote verontschuldiging verschuldigd, maar vooral de nabestaanden van de slachtoffers”, schreef Mitsotakis op Facebook.

“Zowel persoonlijk, maar ook in naam van al degenen die het land jarenlang hebben bestuurd”, voegde hij eraan toe.

“Want het kan inderdaad niet zo zijn dat in Griekenland in 2023 twee treinen in verschillende richtingen op dezelfde lijn kunnen rijden en dat niemand het merkt”, vervolgde de premier.

In een kennelijke overeenkomst met demonstranten voegde Mitsotakis eraan toe: “We kunnen niet, we willen niet en we mogen ons niet verschuilen achter menselijke fouten.”

Het persbureau AFP meldde dat onderzoekers de mogelijkheid aan het onderzoeken waren om Hellenic Train strafrechtelijk te vervolgen.

Het bedrijf van zijn kant bracht zaterdag een verklaring uit waarin het zijn reactie verdedigde. “Dit zijn bijzonder moeilijke dagen voor het land en voor ons bedrijf”, klinkt het.

Verantwoordelijke stationschef verwacht voor de rechtbank

De 59-jarige man, die al de verantwoordelijkheid voor het ongeval heeft toegegeven, werd zondag voor de rechter verwacht nadat zijn verhoor zaterdag was uitgesteld.

Als hij wordt aangeklaagd en veroordeeld voor moord door nalatigheid, kan hij levenslang krijgen.

Er zijn echter details over het incident naar buiten gekomen waaruit blijkt dat de nog niet geïdentificeerde verdachte mogelijk niet over de juiste ervaring beschikte. Het Duitse persbureau dpa meldde dat hij vorig jaar aan een stage was begonnen, ondanks dat hij meer dan tien jaar ouder was dan de maximumleeftijd voor een dergelijke functie.

Het feit dat hij tijdens een druk vakantieweekend zonder toezicht werd achtergelaten, heeft ook verdere vragen doen rijzen.

“In de zaak zijn er belangrijke nieuwe elementen die moeten worden onderzocht”, zei de advocaat van de verdachte, Stefanos Pantzartsidis.

ab/fb (AFP, dpa, Reuters)