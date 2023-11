Duizenden betogers in Italië protesteren tegen het geweld tegen vrouwen na de moord op vrouwen die het land verontwaardigd maakte

ROME – Tienduizenden gingen zaterdag de straat op in de belangrijkste steden van Italië ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, net toen een Italiaanse man die ervan verdacht werd zijn ex-vriendin te hebben vermoord, door Duitsland werd uitgeleverd.

De moord op de 22-jarige universiteitsstudente Giulia Cecchettin, naar verluidt door toedoen van haar ex-vriend, leidde tot verontwaardiging in heel Italië, waar gemiddeld elke drie dagen één vrouw wordt vermoord.

Verdachte Filippo Turetta, 21, landde zaterdag rond halverwege de ochtend op de luchthaven van Venetië. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar een gevangenis in de noordelijke stad Verona om vragen te beantwoorden in het onderzoek naar de dood van Cecchettin, zo meldden Italiaanse media.

Cecchettin was verdwenen nadat ze Turetta had ontmoet voor een hamburger in een winkelcentrum in de buurt van Venetië, slechts enkele dagen voordat ze haar diploma in biomedische technologie zou behalen. De zaak hield Italië in zijn greep.

Haar lichaam werd op 18 november gevonden – bedekt door zwarte plastic zakken in een greppel bij een meer in de uitlopers van de Alpen. Turetta werd de volgende dag in Duitsland gearresteerd.

De moord op Cecchettin heeft een ongekende golf van verdriet en woede veroorzaakt in Italië, waar veel vrouwen zeggen dat de patriarchale houding nog steeds diepgeworteld is.

Uit gegevens van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat dit jaar tot nu toe 106 vrouwen zijn vermoord in Italië, waarvan 55 naar verluidt door een (ex-)partner.

De Italiaanse staatstelevisie RAI meldde dat in de dagen sinds het lichaam van Cecchettin werd gevonden, het aantal oproepen naar een nationale hotline voor vrouwen die vrezen voor hun veiligheid door mannen, is gestegen van zo’n 200 naar 400 per dag – ook van ouders van jonge vrouwen.

“Rome is binnengevallen… we zijn met 500.000”, zeiden activisten van Non Una Di Meno (niet één minder), de anti-geweldfeministische vereniging die de bijeenkomst in de hoofdstad organiseerde.

Veel van de demonstraties die in heel Italië plaatsvonden, herinnerden zich Cecchettin en haar opvallende verhaal.

“Geweld door mannen is iets dat mij en ons allemaal persoonlijk heeft geraakt, op elke leeftijd”, zegt Aurora Arleo, een 24-jarige studente, die naar de demonstratie ging vanuit Ladispoli, een stad dichtbij Rome. “We hebben ons ook verenigd in de naam van Giulia, omdat haar verhaal ons trof, en ik hoop dat het iets zal veranderen.”

Monica Gilardi (46) merkte op dat haar generatie waarschijnlijk “degene was die meer in stilte leed dan anderen”, ondanks dat ze jaren van vrouwenstrijd en emancipatie had meegemaakt.

“Nu ik een ander bewustzijn heb bereikt, hoop ik dat met mijn zussen te kunnen delen”, zei ze.

Duizenden mannen van alle leeftijden reageerden ook op de oproep om zich aan te sluiten bij de initiatieven van zaterdag tegen gendergeweld.

“Ik denk dat het belangrijk was om hier vandaag te zijn”, zei Leonardo Sanna, 19, die met vriendinnen deelnam aan de demonstratie in Rome. “Het is niet mijn eerste keer, maar ik geloof dat de dood van Giulia de perceptie van dit probleem onder jongeren gedeeltelijk heeft veranderd. En ik hoop dat dit niet van korte duur zal zijn.”

Eerder deze week keurde het Italiaanse parlement nieuwe maatregelen goed om geweld tegen vrouwen aan te pakken, na unanieme steun van de twee kamers.

Een van de maatregelen die worden geïntroduceerd is een campagne op scholen om seksisme, machismo en psychologisch en fysiek geweld tegen vrouwen aan te pakken.

“Een menselijke samenleving die ernaar streeft beschaafd te zijn, kan deze reeks aanvallen op vrouwen en moorden niet accepteren en niet verdragen”, zei de Italiaanse president Sergio Mattarella zaterdag. “We kunnen dit niet zomaar tegengaan met periodieke verontwaardiging.”

In zijn boodschap ter gelegenheid van de strijd tegen gendergeweld zei paus Franciscus dat het een plaag is die uit de samenleving moet worden uitgeroeid en riep hij op tot educatieve actie.

“Geweld tegen vrouwen is een giftig onkruid dat onze samenleving teistert en uit de wortels moet worden getrokken”, schreef de paus zaterdag in een bericht op X, voorheen Twitter.

“Deze wortels groeien in de bodem van vooroordelen en onrechtvaardigheid; ze moeten worden bestreden met educatieve actie die de persoon, met zijn of haar waardigheid, centraal stelt”, voegde hij eraan toe.

Geweld tegen vrouwen en meisjes blijft een van de meest wijdverbreide mensenrechtenschendingen ter wereld. Volgens de meest recente gegevens van de VN zijn wereldwijd ruim 700 miljoen vrouwen – bijna één op de drie – minstens één keer in hun leven het slachtoffer geweest van fysiek en seksueel partnergeweld, seksueel geweld van niet-partners, of beide.

Duizenden mensen kwamen zaterdag ook in Parijs bijeen om meer actie van de overheid te eisen om gendergeweld te voorkomen. Demonstranten marcheerden achter een groot spandoek met de tekst “Vrouwen zijn boos, stop het geweld: acties en middelen, nu.”

Frankrijk heeft de afgelopen jaren stappen ondernomen om de straffen voor verkrachting en seksueel wangedrag te verscherpen. Maar hoewel president Emmanuel Macron heeft beloofd het dodelijke huiselijk geweld en ander geweld tegen vrouwen aan te pakken, zeggen activisten dat Frankrijk nog een lange weg te gaan heeft.

___

Associated Press-schrijver Sylvie Corbet heeft vanuit Parijs bijgedragen aan dit rapport.