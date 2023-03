“De Heilige Geest komt vooral tot uiting in de wijsheid van een vergadering”, zei de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, zaterdag aan het einde van de plenaire vergadering van de “Synodal Way” in de kathedraal van Frankfurt. .

Drie jaar geleden, eind januari 2020, markeerde een dienst daar ook het begin van de eerste vergadering van de “Synodale Weg”: een lang gesprek van christelijke leken en bisschoppen om de door misbruikschandalen zwaar geschokte katholieke kerk , geloofwaardiger en weer klaar voor de toekomst.

De vijfde synodale vergadering van Duitse katholieken heeft enige vooruitgang geboekt op het gebied van hervormingsmaatregelen Afbeelding: Heiko Becker/REUTERS

Synodaliteit en synodes staan ​​sinds het aantreden van paus Franciscus tien jaar geleden hoog op de agenda van de katholieke kerk. Het woord ‘synode’, dat uit het Grieks komt, betekent gemeenschappelijk pad. De term “samen” is belangrijk voor de paus. Samen uitdagingen bekijken; ruzie maken, bidden en samen een weg vinden. Maar ook bij elkaar blijven.

In 2019 besloten de ongeveer 65 Duitse katholieke bisschoppen unaniem om samen met de katholieken in Duitsland deze “Synodale Weg” aan te gaan. Maar de eensgezindheid van de bisschoppen was al voor de eerste fase van de reis verdwenen omdat een kleiner blok van kerkelijke oversten herhaaldelijk tegen openstelling en hervormingen was.

Toch kwam er uiteindelijk een hervormingsproces op gang. Ondanks de COVID-19-pandemie waren er vijf plenaire vergaderingen en regionale conferenties, duizenden uren aan discussies en talloze kilo’s discussienota’s.

Lessen getrokken uit schandalen over seksueel misbruik

Vanaf het begin was het kernidee om de redenen voor seksueel geweld in de kerk te doorgronden om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen. Met andere woorden, de bisschoppen wilden ook afrekenen met de valkuilen van klerikale macht en machtsmisbruik.

Maar toen kwamen er veel andere kwesties aan de orde: het bereiken van genderrechtvaardigheid in de kerk; het mogelijk maken dat vrouwen worden gewijd voor kerkelijke ambten; respect oefenen in plaats van uitsluiten als het gaat om seksuele minderheden; deelname van de gemeente aan kerkelijke beslissingen. Keer op keer werd gezegd dat het een moderniseringsproces was om de katholieke kerk in het heden te brengen.

In het begin vreesden waarnemers dat de “Synodale Weg” zou mislukken. Af en toe trokken individuele, meestal conservatieve vertegenwoordigers zich terug. Soms waren er waarschuwingssignalen uit Rome. En sommige kerken in andere Europese landen zagen de vastberaden actie van de Duitse katholieken als een bedreiging of een uitdaging – en probeerden afstand te houden.

Reactionaire kringen en bekende bisschoppen in het buitenland bestempelden de Duitse “Synodale Weg” als uniek: de katholieke kerk in Duitsland, het land van de Reformatie, werd beschuldigd van afvalligheid.

Dat veranderde. Bij de laatste plenaire vergadering van de “Synodal Way” waren er nu officiële vertegenwoordigers uit Australië en de Filippijnen, Tanzania en Peru, uit België, Finland, Zweden en Italië.

Wereldwijde dimensie van de Kerkcrisis

Het wordt steeds duidelijker dat het schandaal rond seksueel misbruik in de katholieke kerk een wereldwijde dimensie heeft. Slachtoffers hebben zich nu op elk continent uitgesproken. En in veel regio’s heeft dit de kerk in een crisis gestort. In Duitsland heeft de “Synodale Weg” tijdens haar jarenlange werk in totaal 15 resoluties aangenomen. Sommige hadden concrete gevolgen: werknemers van wie de levensstijl niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de kerk, kunnen bijvoorbeeld niet meer worden ontslagen, bijvoorbeeld als ze een geregistreerd partnerschap aangaan met iemand van hetzelfde geslacht of hertrouwen na een scheiding.

De katholieke kerk wil genderdiversiteit erkennen. De opleiding van geestelijken moet worden hervormd. En binnenkort mogen vrouwen op veel plaatsen prediken. Dat er binnenkort zegeningsceremonies komen voor koppels van hetzelfde geslacht, werd als een succes gevierd – hoewel sommige moedige geestelijken dit al een tijdje beoefenen.

Maar de “Synodale Weg” heeft geen overeenstemming bereikt over de herziening van de regels voor het celibaat voor priesters of het toestaan ​​van vrouwelijke diakenen.

Deze keer deed de vergadering er alles aan om een ​​schandaal als dat van de vierde plenaire vergadering van de “Synodale Weg” te vermijden. Er werd toen ook in Frankfurt een tekst in stemming gebracht, die de katholieke seksuele leer naar moderne inzichten herformuleerde. Het bereikte de tweederde meerderheid van de 220 afgevaardigden, maar niet van de deelnemende bisschoppen. En daarmee is het mislukt.

Deze keer drongen de bisschoppen, zelfs op het laatste moment voor de laatste zitting, aan op voorzichtigere formuleringen en verzetten zich tegen concrete eisen. Tegelijkertijd groeide de frustratie van andere afgevaardigden. De plenaire vergadering leek urenlang gespannen, zelfs agressief.

De kritische blik van de paus

Paus Franciscus en het Vaticaan hebben zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het raadplegingsproces van de katholieke kerk in Duitsland en haar controversiële maatregelen.

Af en toe werd gezien dat het Vaticaan werd geïnstrumentaliseerd door aartsconservatieve Duitse bisschoppen. Maar het is niet nieuw dat het Vaticaan op zijn hoede is voor de katholieke kerk in Duitsland, aangezien die financieel sterk is en vaak als theologisch open wordt beschouwd. Immers, 500 jaar geleden zorgde Maarten Luther, de hervormer uit Midden-Duitsland, ervoor dat de roomse kerk splitste, waardoor de protestantse kerk ontstond.

Tijdens de bijeenkomst in Frankfurt beschreef de Antwerpse bisschop Johan Bonny hoe de katholieke bisschoppen van België tegenover het Vaticaan stonden. In de Belgische katholieke kerk zijn kerkelijke zegeningen voor koppels van hetzelfde geslacht sinds vorig jaar mogelijk – hoewel een goed jaar eerder de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer dergelijke zegeningen uitdrukkelijk had verboden.

Maar, legde Bonny uit, een paar maanden geleden, tijdens een bezoek van de Belgische bisschoppen aan het Vaticaan, werden ze niet geconfronteerd met de paus: “Dit is hun beslissing”, zei Franciscus. En benadrukte hoe belangrijk het voor hem was dat de bisschoppen verenigd waren. Bonny’s opmerkingen lieten zien hoezeer de katholieke kerk in beweging is. En ze laten ook zien hoe onvoorspelbaar het Vaticaan is.

Bisschop Georg Bätzing (l) presenteerde de Duitse synodale weg aan paus Franciscus (r) in het Vaticaan. Afbeelding: Deutsche Bischofskonferenz/dpa/picture Alliance

Wereldbijeenkomst in Rome

In het licht van de misbruikkwestie en het thema modernisering drong het Vaticaan er bij alle nationale bisschoppenconferenties over de hele wereld op aan ideeën voor hervormingen te bespreken.

De afgelopen weken zijn er al internationale kerkbijeenkomsten gehouden om de resultaten te bundelen. En de eerste van twee wereldwijde synodes staat gepland voor oktober in Rome. Misschien is de universele rooms-katholieke kerk nog nooit zo veel een verzameling van verschillende perspectieven en verwachtingen geweest, die ook verschillende theologieën begunstigen. Het is duidelijk dat Franciscus aandringt op een open kerk in tijden van wereldwijd onrecht, dichter bij de benarde situatie van mensen.

In Frankfurt was de enorme opluchting voelbaar aan het einde van de Synodale Weg. “We veranderen nu het formaat van synodaliteit in permanent”, zei bisschop Bätzing. En de voorzitter van het Centraal Comité van Duitse katholieken, Irme Stetter-Karp, die samen met Bätzing voorzitter was geweest van de “Synodale Weg”, benadrukte: “Wie het misbruikschandaal serieus neemt, moet duidelijk werken aan structurele veranderingen.” En structurele veranderingen zijn geen revolutionair, maar eerder hard werken.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.

