De inzet van een Duitse brigade op lange termijn in Litouwen zal worden bepaald door de NAVO, zei de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius dinsdag, te midden van de roep om meer NAVO-aanwezigheid in het land.

Tijdens een bezoek aan het Pabrade-oefenterrein in Litouwen beloofde Pistorius de inzet van Duitsland voor de militaire bescherming van zijn NAVO-partners “zonder mitsen en maren”.

Hij zei dat de beslissing over waar troepen op de lange termijn worden gestationeerd niet neerkomt op “wie wat wil of wie wat wil leveren”, maar eerder een gezamenlijke beslissing is van NAVO-leden.

Pistorius voegde eraan toe dat Litouwen meer Duitse NAVO-troepen herbergt dan soldaten van enige andere van de 30 leden van de alliantie.

Waarom wil Litouwen permanent gestationeerde troepen?

Litouwen herbergt momenteel zo’n 1.500 Duitse troepen, waarbij Berlijn sinds 2017 een internationaal bataljon leidt, als onderdeel van een NAVO-inspanning om Rusland af te schrikken. De Baltische regio is een van de zwakste plekken van de alliantie aan de oostflank.

Daarnaast staat een Duitse brigade van zo’n 3.000 tot 5.000 man stand-by in het thuisland, desnoods binnen 10 dagen inzetbaar.

Sinds Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel, hebben de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen opgeroepen tot grotere en permanente NAVO-inzet.

NAVO-leden hebben echter hun bezorgdheid geuit over de kosten van een permanente inzet en over het beperken van de vrije troepenbeweging langs de oostflank.

rmt/sms (dpa, Reuters)