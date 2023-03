Een chocoladesnoepje met armen, benen en extra grote glazen dendert door een achtbaan. Een stem zegt: “Het smaakt naar plezier!” voordat het opgewonden gaat praten over loterijen om gratis toegang tot een pretpark te winnen. Dit is een standaardreclame voor snoep op de Duitse tv, die ’s middags wordt uitgezonden.

Als Cem Özdemir van de Groene Partij zijn zin krijgt, wordt deze advertentie binnenkort verboden. De Duitse minister van Voedselvoorziening wil dat er tussen 6.00 en 23.00 uur geen op kinderen gerichte reclame voor ongezonde voeding op tv, radio en internet verschijnt. Dit zou ook gelden voor influencers, bijvoorbeeld op YouTube of TikTok. Bovendien moeten reclameborden met reclame voor zoet, vet of hartig voedsel in felle kleuren worden verboden in de buurt van scholen, kleuterscholen en speelplaatsen.

“We moeten ervoor zorgen dat kinderen gezonder kunnen opgroeien”, zei Özdemir bij de presentatie van zijn plannen eerder deze week in Berlijn. Dit is cruciaal in de strijd tegen obesitas en andere voedingsgerelateerde ziekten, betoogde hij, voordat hij eraan toevoegde dat is aangetoond dat advertenties voor ongezond voedsel het eetgedrag van kinderen beïnvloeden.

Er zit veel suiker in frisdrank en sap Afbeelding: Peter Hille/DW

Een markt die miljarden waard is

Maar vertegenwoordigers van de Duitse voedingsindustrie betwisten het idee dat een verbod op reclame zwaarlijvigheid kan voorkomen. Een van de critici is Carsten Bernoth, directeur van de Vereniging van de Duitse Zoetwarenindustrie (BDSI). Terwijl hij aan tafel gaat zitten in de BDSI-vergaderruimte in Bonn voor een DW-interview, staat er geen bord met koekjes op tafel, of snacks, alleen een paar waterflessen.

Een verbod op reclame zal er niet toe leiden dat kinderen minder snoep gaan eten, zegt Bernoth, en toch: “Reclame is essentieel in een markteconomie. Het stelt je in staat om marktaandeel af te pakken van andere concurrenten.”

Duitse snoepfabrikanten rapporteerden vorig jaar een omzet van ongeveer 14 miljard euro ($ 14,8 miljard) en gaven ongeveer 1 miljard euro uit aan advertenties.

Bernoth vreest dat de plannen van Özdemir zullen leiden tot een vrijwel volledig verbod op reclame voor zijn branche, immers ook reclame voor volwassenen die mogelijk door kinderen wordt gezien, zou onder het geplande verbod kunnen vallen.

“We stellen dat de consument een vrije keuze heeft”, zegt Bernoth. “Ze moeten een weloverwogen keuze kunnen maken. Voorlichting en educatie staan ​​hier centraal. En het is niet aan de staat om hier regels over te stellen of verboden te postuleren.”

Cem Özdemir van de Groene Partij wil kinderen beschermen door reclame voor junkfood aan banden te leggen Afbeelding: Axel Heimken/dpa/foto alliantie

Leren van Chili

Kan een reclameverbod kinderen dan wel of niet beschermen tegen ongezond voedsel? Anette Buyken, hoogleraar volksgezondheidsvoeding aan de Universiteit van Paderborn, zegt dat de gegevens niet volledig zijn. “Het grootste probleem is dat er maar heel weinig landen zijn die dergelijke maatregelen implementeren en die echt opvolgen met goed effectiviteitsonderzoek”, vertelde ze aan DW.

Maar Buyken noemt Chili als positief voorbeeld. Daar werden in 2016 ’s werelds strengste regels voor snoepreclame gericht op kinderen ingevoerd. Naast een reclameverbod moeten ook ongezonde voedingsmiddelen worden geëtiketteerd met waarschuwingen, vergelijkbaar met die voor sigaretten. Chileense onderzoekers verzamelden vervolgens onmiddellijk gegevens over de effectiviteit van de maatregelen en ontdekten dat ze de keuzes van mensen echt veranderden, zei Buyken.

Nu onderzoeken ze of deze verandering ook op de lange termijn de gezondheid verbetert. De focus, zegt hij, moet niet alleen op zwaarlijvigheid liggen. “Het belangrijkste is om aan de slag te gaan, te observeren en indien nodig bij te sturen”, voegde Buyken toe. “We hebben genoeg bewijs, uit Chili en andere landen, om zoiets aan te pakken.”

In veel landen is het aantal kinderen en adolescenten met overgewicht de afgelopen decennia sterk gestegen. Ongeveer een op de zes kinderen in Duitsland heeft nu overgewicht of zelfs obesitas, volgens de Duitse volksgezondheidsdienst, het Robert Koch Instituut. Bij de 11- tot 13-jarigen is dat zelfs een op de vijf.

De COVID-pandemie versterkte de trend

De ouders van zulke kinderen bellen vaak Andrea Gerschlauer en vragen om hulp. Voedingsdeskundige sinds 2018, haar certificaat van de Duitse Vereniging voor Voeding (DGE) hangt aan de muur van haar spreekkamer in haar praktijk in Bonn. In de hoek van de kamer staat een speelgoedkeuken waar jonge kinderen kunnen spelen en op een magneetbord staat een afbeelding van de voedingspiramide: Volop ongezoete dranken als basis, veel groente, fruit, volkoren producten en aardappelen daarboven, gevolgd door matige hoeveelheden melk, vlees, vis en eieren, en helemaal bovenaan: een kleine hoeveelheid snoep en vet voedsel.

Gerschlauer zet een drankkarton op tafel, op de markt gebracht als “dorstlesser”, met fleurig fruit op de verpakking. “Vertel me eens hoeveel suikerklontjes er in zitten”, vraagt ​​ze, voordat ze de vraag zelf beantwoordt: “18! Dat zal je dorst niet lessen. Dit soort producten bedriegt de consument echt.”

Gerschlauer hoopt dat het verbod op reclame voor ongezonde voeding in Duitsland er snel komt. Sinds het begin van de COVID-19-pandemie in 2020 zijn sommige kinderen in relatief korte tijd veel aangekomen, betoogde ze: “Ik zie een verband met het feit dat kinderen meer televisie kijken. Er wordt veel gesnoept als je tv kijkt. En als je daar het effect van reclame aan toevoegt, is het heel moeilijk voor kinderen om los te komen van de gedachte aan snoep.” Vooral kinderen uit sociaal achtergestelde gezinnen zouden door deze trend worden getroffen.

Gerschlauer maakt onderscheid tussen de interne en externe factoren die leiden tot beslissingen over het wel of niet eten van iets. De grootste factor is de familie van het kind – ouders zijn rolmodellen en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse voedselkeuze. “Maar ik ben ervan overtuigd dat vooral de hersenen van kleine kinderen beïnvloed worden door reclame. Ikzelf ook

kan nog steeds reclameslogans uit mijn kindertijd reciteren – en dat was 50 jaar geleden”, zei Gerschlauer. “Dat blijft hangen.”

Gerschlauer wil dat nieuwe maatregelen nog verder gaan dan een reclameverbod. Ze pleit voor hogere belastingen op ongezonde voeding – naar het voorbeeld van de belastingen op tabak en sigaretten – of een verlaging van de btw op voedingsmiddelen die goed zijn voor de gezondheid, zoals groenten, fruit en volle granen. “Anders hebben we over 30 jaar een enorm probleem”, zegt ze. “Als deze kinderen met overgewicht opgroeien, lopen ze risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2, hypertensie en andere voedingsgerelateerde ziekten. Er komt veel leed en hoge kosten aan.”

Tegenstand van de FDP

Maar het reclameverbod van Özdemir zal waarschijnlijk al moeite hebben om door het parlement te komen, of zelfs door de coalitieregering. In hun regeerakkoord uit 2021 kwamen de drie partijen overeen om reclame voor ongezonde zaken “in omroep- en mediaformaten voor jongeren onder de 14 jaar” te verbieden. Maar nu zetten de neoliberale Vrije Democraten (FDP) zich op de hielen. Het voorstel van Özdemir betekent “meer bureaucratie, meer verboden, minder innovatie en minder levenskwaliteit”, schreef Gero Hocker, landbouwbeleidswoordvoerder van de FDP in de Bondsdag, deze week op Twitter.

En wat vinden kinderen en jongeren in Duitsland van het geplande reclameverbod? Als je het vraagt ​​aan kinderen in de kinderdagverblijf- en basisschoolleeftijd, krijg je misschien het gevoel dat je een keiharde suikerlobby ontmoet. Maar ook veel tieners zijn niet happig op het verbod.

Zoals de tieners die op deze zonnige dag in maart genieten van hun lunchpauze in de wijk Südstadt in Bonn: ze verlaten het schoolplein in een menigte, steken de straat over naar de supermarkt en komen na een tijdje terug met chocoladekoekjes, limonade uit blik, chips en zoete gebakjes.

Noah, 18, volgt de groep zonder snoep bij zich.

“Ik vind dat reclame voor ongezonde dingen verboden moet worden”, zegt hij tegen DW. “Je moet maar eens kijken hoeveel mensen tegenwoordig overgewicht hebben – ik zie het elke dag op school.” De jongeman in het zwarte jasje heeft haast; zijn les gaat beginnen. “Ik ben een atleet. Ik probeer snoep op te geven”, zegt hij.

En die chocoladesnoepjes uit de reclames? Ze smaken misschien leuk, maar ze bestaan ​​voor 52% uit suiker, legt hij uit.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.

