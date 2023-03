De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius heeft generaal-majoor Carsten Breuer benoemd tot het nieuwe hoofd van de Duitse strijdkrachten, meldden Duitse media maandag.

Breuer, 59, vervangt generaal Eberhard Zorn, 63, die onder vuur kwam te liggen vanwege zijn gebrekkige analyse van de Russische en Oekraïense militaire capaciteiten.

Breuer verwierf bekendheid als leider van het Duitse pandemische crisisresponsteam van november 2021 tot 2022.

Zijn klim naar de rol van “algemeen inspecteur” van de Bundeswehr zal hem de hoogste soldaat van het land maken.

Een opschudding in het leger

Zorn kreeg kritiek nadat hij in september een interview had gegeven waarin hij suggereerde dat Oekraïne niet in staat zou zijn aanvallen van Russische troepen tegen te gaan.

Hij vertelde Focus tijdschrift dat Oekraïne bezig was met “tegenaanvallen, waarmee men plaatsen of afzonderlijke delen van de frontlinie kan terugwinnen, maar Rusland niet over een breed front kan terugdringen”.

Ben Hodges, de voormalige bevelvoerende generaal van het Amerikaanse leger Europa in het bijzonder, bekritiseerde Zorns “verbluffend slechte analyse van de Russische capaciteiten” nadat laatstgenoemde de vrees had geuit dat Rusland verdere fronten zou kunnen openen, mogelijk gericht op ” Kaliningrad, de Baltische Zee, de Finse grens”. , Georgië, Moldavië.”

Duitse media meldden dat Zorn donderdag met vervroegd pensioen wordt gestuurd.

De vervanging van de hoogste militaire functionaris van Duitsland komt slechts enkele maanden nadat voormalig minister van Defensie Christine Lambrecht gedwongen werd af te treden en in januari werd vervangen door Pistorius.

Breuer zal ook fungeren als besluitvormer op het ministerie van Defensie en als militair adviseur van kanselier Olaf Scholz.

Hij zal de toppositie in de Bundeswehr overnemen, aangezien Duitsland zijn militaire capaciteiten wil vergroten na een aankondiging vorig jaar door Scholz dat het € 100 miljard ($ 107,5 miljard) in het leger zou investeren na de grootschalige invasie van Oekraïne in februari 2022 door Rusland. .

