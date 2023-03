Duitsland heeft controversiële plannen gepresenteerd om de installatie van nieuwe olie- en gasketels vanaf 2024 te verbieden.

Het beleid, dat vorige week naar de lokale media is gelekt, heeft de spanningen binnen de regeringscoalitie over klimaat en uitgaven vergroot.

Het voorstel zal de plannen versnellen om nieuwe verwarmingseenheden te verbieden die niet 65% van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen.

Duitsland presenteerde donderdag controversiële plannen om de installatie van nieuwe olie- en gasketels vanaf 2024 te verbieden om de omschakeling naar hernieuwbare technologieën te versnellen.

De geplande verandering in de verwarming van huishoudens was “dringend”, zei minister van Economie Robert Habeck tegen verslaggevers op een persconferentie.

Duitsland moest “in korte tijd inhalen” op de achterstand die het had opgebouwd bij de omschakeling naar hernieuwbare warmte, zei de minister van de Groene Partij.

Maar het beleid, dat vorige week naar de lokale media is gelekt, heeft geleid tot toenemende spanningen binnen de regeringscoalitie, onder meer over klimaat en uitgaven.

De liberale FDP heeft boos gereageerd op het voorstel van de ministeries van economie en huisvesting, geleid door respectievelijk de Groenen en de Sociaal-Democraten.

Het voorstel zou in wezen de plannen versnellen die al in de coalitieovereenkomst tussen de partijen zijn gesloten om vanaf 2025 nieuwe verwarmingseenheden te verbieden die niet 65% van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen.

De nieuwe tijdlijn zou “rampzalige” economische en sociale gevolgen hebben, vertelde FDP-leider en minister van Financiën Christian Lindner vorige week aan Bild.

“De plannen moeten terug naar de tekentafel en fundamenteel herzien worden”, zei Lindner.

De overstap van fossiele brandstoffen naar groenere technologieën, zoals warmtepompen, zou gepaard gaan met een miljardenpakket aan financiële steun voor overstappers, zei Habeck.

“Klimaatneutraliteit mag en zal geen sociaal probleem worden”, zei hij, en beloofde meer hulp voor degenen die dit het meest nodig hadden.

Er moesten nog een aantal kwesties worden opgehelderd voordat een definitief ontwerp naar voren werd gebracht, zei Habeck. Deze omvatten onder meer of de industrie in staat zou zijn om te voldoen aan de toegenomen vraag naar warmtepompen, een uitdaging waarvan Habeck zei dat hij dacht dat die haalbaar was.