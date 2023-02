MÜNCHEN – Duitsland heeft besloten plannen om een ​​Nationale Veiligheidsraad in Amerikaanse stijl op te richten te laten vallen nadat het idee in de driepartijencoalitieregering van het land op een golf van partijdige ruzies stuitte.

De stap heeft de weg vrijgemaakt voor de regering om volgende week eindelijk haar eerste officiële nationale veiligheidsstrategie af te ronden, vertelden twee functionarissen aan POLITICO.

De ruzie maakt deel uit van een langlopende strijd binnen de Duitse regering over wie de toon zet in het buitenlands beleid: de sociaal-democraten die het kantoor van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz leiden, of de Groenen die het ministerie van Buitenlandse Zaken leiden.

De voorgestelde Nationale Veiligheidsraad – bedoeld om de beslissingen over het buitenlands en veiligheidsbeleid van verschillende Duitse ministeries te stroomlijnen – kwam midden in dat gevecht terecht toen ambtenaren onderhandelden over waar het moest worden gehuisvest. De sociaal-democraten wilden het onder de kanselarij, de groenen wilden dat het tussen ministeries wisselde.

Nu zal de veiligheidsraad nergens meer gehuisvest zijn, maar worden buitenlandse en veiligheidsbeslissingen in de bestaande structuren behandeld.

Nu de controversiële kwestie uit de weg is geruimd, lijkt de Duitse regering nu in staat om door te gaan met haar vertraagde nationale veiligheidsstrategie. De twee functionarissen zeiden dat de strategie bijna voltooid is en dat de drie partijen van de regering – de sociaal-democraten (SPD), de groenen en de pro-business Vrije Democratische Partij (FDP) – er volgende week mee zouden kunnen instemmen.

Een derde functionaris was voorzichtiger en zei dat de overeenkomst een week langer kan duren, maar benadrukte dat er een grote vastberadenheid was om de zaken snel voor elkaar te krijgen tegen de achtergrond van de eenjarige verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne op vrijdag.

Een regeringswoordvoerder zei vorige week dat het overleg over de nationale veiligheidsstrategie zich “in de allerlaatste fase” bevond.

De regeringscoalitie van Duitsland had aanvankelijk tot doel de strategie af te ronden binnen haar eerste ambtsjaar, dat eindigde in december. Vervolgens zei het dat het document zou worden onthuld voorafgaand aan de Veiligheidsconferentie van München dit weekend – een doel dat ook werd gemist te midden van meningsverschillen over kwesties als defensie-uitgaven en de bendeoorlog over de Nationale Veiligheidsraad.

Op een gegeven moment bekritiseerde Jürgen Trittin, de woordvoerder van het buitenlands beleid van de Groenen, de SPD voor het opzetten van een “schaduwministerie van Buitenlandse Zaken” onder auspiciën van de machtige Scholz-assistent en kanselarijchef Wolfgang Schmidt.

Om de patstelling te doorbreken, besloten de partijen om de raad gewoon te laten vallen als een nieuwe instelling met een eigen personeelsbestand, aldus twee van de ambtenaren, die spraken op voorwaarde van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren om in het openbaar te spreken.

Een functionaris suggereerde echter dat bestaande organen zoals de federale veiligheidsraad, die kabinetsleden bijeenbrengt om kwesties als wapenexport te bespreken, zouden kunnen worden opgewaardeerd om het buitenlands beleid van de regering beter te coördineren.

Zodra de regering een besluit heeft genomen over haar nationale veiligheidsstrategie, zal deze voor verdere raadpleging naar het Duitse parlement gaan alvorens te worden gepubliceerd.

De nationale veiligheidsstrategie van Duitsland is ook gekoppeld aan een ander aankomend controversieel document: de China-strategie. Over die tekst wordt ook nog steeds onderhandeld te midden van onenigheid tussen de kanselarij en het ministerie van Buitenlandse Zaken over hoe hard de taal moet zijn.

Scholz zei vrijdag op de Veiligheidsconferentie in München dat hij de Duitse economie niet wil loskoppelen van China, maar benadrukte dat het nodig was om “kritieke afhankelijkheden te verminderen… met betrekking tot strategisch belangrijke grondstoffen of toekomstige technologieën.”

Scholz hield vol dat Duitsland “onze eigen productiecapaciteiten al aan het versterken was, bijvoorbeeld in halfgeleiders.”

“Ik zie dit doel ook als onderdeel van onze nationale veiligheidsstrategie”, voegde de kanselier eraan toe.