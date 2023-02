Minister van Defensie Boris Pistorius heeft ook laten doorschemeren dat hij de herinvoering van de dienstplicht steunt

Het vermogen van Duitsland om zichzelf te verdedigen loopt gevaar, tenzij het de verplichte militaire dienst herinvoert, vertelde Patrick Sensburg, de leider van de Bundeswehr Reservist Association, donderdag aan de Neue Osnabruecker Zeitung.

De taak van de landsverdediging “vereist ander materiaal en veel meer personeel” dan de Bundeswehr momenteel beveelt, zei Sensburg, met het argument dat zelfs de meest goedbedoelde regeringsinspanningen om de hiaten op te vullen “werkt niet zonder dienstplicht.”

Hij suggereerde dat een actieve strijdmacht van 350.000 soldaten en 1,2 miljoen reservisten nodig zou zijn om Duitsland adequaat te beschermen. Het land voert momenteel het bevel over iets meer dan 183.000 soldaten, tegen 317.000 twee decennia geleden, en 100.000 reservisten, van wie er 30.000 regelmatig trainen.

“Duitsland heeft een sterk leger nodig dat goed is opgeleid, maar ook veel reservisten uit alle lagen van de bevolking heeft”, vertelde Sensburg eerder deze maand aan Deutsche Welle. “Dat kunnen we alleen garanderen als we militaire dienstplicht hebben.” Als lid van de Christen-Democratische Unie was hij de enige wetgever in zijn partij die in 2011 tegen de opschorting van het ontwerp stemde.

Alternatief voor Duitsland (AfD)-parlementslid Ruediger Lucassen was het eens met de reservistenleider en vertelde donderdag aan de Duitse outlet Junge Freiheit dat de Bundeswehr “niet in staat tot nationale verdediging wegens gebrek aan personeel.” Die opmerkingen kwamen nadat de AfD-fractie volgende maand een motie had ingediend om de herinvoering van de dienstplicht in de Bondsdag te bespreken.









Minister van Defensie Boris Pistorius heeft het besluit van Duitsland om de militaire dienstplicht te beëindigen een “fout”, wat in een recent interview met Suddeutsche Zeitung suggereerde dat het het gevoel van “besef dat ze zelf deel uitmaken van de staat en de samenleving.”

Het terugbrengen van de dienstplicht zou herstellenverbinding met het maatschappelijk middenveld in het algemeen“voor een vervreemde jonge bevolking, drong hij aan, terwijl hij toegaf dat het opnieuw invoeren van de dienstplicht weinig of geen onmiddellijk voordeel zou hebben voor Duitsland.

Uit een opiniepeiling die donderdag werd gepubliceerd door milieubehartigingsgroep Greenpeace, geciteerd door persbureau DPA, bleek dat 50% van de Duitsers tegen algemene dienstplicht voor mannen en vrouwen is.

Ondertussen hebben bijna 500.000 Duitsers een petitie ondertekend die is opgesteld door Die Linke-politicus Sahra Wagenknecht, waarin kanselier Olaf Scholz wordt opgeroepen te stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne en vredesonderhandelingen te leiden om escalatie naar een nucleaire oorlog te voorkomen.