BERLIJN – Het Duitse parlement puilt uit zijn voegen – en de coalitieregering wil het op dieet zetten.

Een nieuw wetsontwerp dat door POLITICO is ingezien, zou het aantal wetgevers in de Bondsdag op 630 vastleggen (tegenover 736), zoals Pioneer voor het eerst meldde.

“Als we niets veranderen, zal de Bondsdag blijven groeien”, zei Till Steffen, een wetgever van de Groene Partij, dinsdag tegen journalisten in Berlijn. “We willen de slagkracht van het parlement vrijwaren.”

Het Duitse parlement groeit al jaren door het complexe stemsysteem van het land.

Elke Duitse kiezer heeft twee stemmen bij de parlementsverkiezingen. Bij de eerste stemming wordt een kandidaat uit het regionale district van de kiezer gekozen. In totaal zijn er 299 districten. Wie in een district een meerderheid van stemmen behaalt, komt in de Bondsdag.

Nog eens 299 wetgevers komen de Bondsdag binnen via een secundaire stemming voor partijlijsten in de 16 deelstaten van Duitsland. De tweede stemming bepaalt de relatieve sterkte van de partijen die in de Bondsdag vertegenwoordigd zijn. Stemmen worden omgezet in zetels in het parlement.

Aangezien sommige partijen bij de eerste stemming meer zetels behalen dan waar ze recht op hebben bij de tweede stemming, worden er meer wetgevers toegevoegd om de juiste verhouding van de gewonnen partijzetels bij de tweede stemming te behouden, wat ertoe heeft geleid dat de Bondsdag enorm in omvang is toegenomen .

Het nieuwe wetsontwerp zou hier een einde aan maken. In plaats daarvan zouden niet alle bij de eerste stemming gekozen kandidaten daadwerkelijk de Bondsdag binnenkomen, als hun partij bij de tweede stemming recht heeft op minder zetels.

De CSU, de Beierse zusterpartij van de conservatieve CDU, profiteert vaak van het bestaande systeem – dus ze zijn niet blij met de verandering. “We zien het eigenlijk als een aanval op de democratie”, zei CSU-leider Markus Söder, die ook eerste minister is van de grote zuidelijke staat, maandag.

“De eerste stemming zorgt ervoor dat elke regio vertegenwoordigd is in de Bondsdag. Met het nieuwe ontwerp zou dat niet langer gegarandeerd zijn”, herhaalde Alexander Hoffmann, Söder’s CSU-collega. “Als dit ontwerp wordt aangenomen, moeten we de wet laten herzien door het Federale Constitutionele Hof.”

Zowel de conservatieve CDU/CSU-alliantie als de linkse partij stemmen vrijdag tegen de wet.

Maar het zal waarschijnlijk toch doorgaan, aangezien de regeringspartijen – centrumlinkse sociaal-democraten, liberale vrije democraten en groenen – alleen een gewone meerderheid nodig hebben om te winnen.

Gabriel Rinaldi droeg bij aan rapportage.