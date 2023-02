CNN





De stoffelijke overschotten van meer dan 200 Duitse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog levend werden begraven in een tunnel in het noordoosten van Frankrijk, zullen niet worden teruggevonden.

De Duitse regering heeft in plaats daarvan besloten de begraafplaats tot oorlogsmonument te verklaren en onder bescherming van de staat te stellen.

De Duitse oorlogsgrafcommissie, de Volksbund, en de Franse regering maakten het besluit vrijdagmiddag bekend in het museum Caverne du Dragon in het noordoosten van Frankrijk.

“Reddingspogingen om de overblijfselen te bereiken in 2021 en 2022 waren erg moeilijk gebleken”, vertelde een woordvoerster van de Volksbund vrijdag aan CNN, eraan toevoegend dat er “verschillende pogingen” waren geweest om de “zeer diepe en zeer lange” tunnel te openen, die is gelegen in een natuurgebied met “zandgrond nog verontreinigd met munitie”.

Hoewel het Frans-Duitse team erin slaagde om tot 64 meter (210 voet) door de tunnel te kijken, “vonden ze geen overblijfselen”, zei de woordvoerder.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden er veel veldslagen plaats tussen de Franse strijdkrachten en Duitse troepen op de Chemin des Dames, of ‘Lady’s Way’, een kam tussen twee valleien.

Op 4 mei 1917, tijdens een van de grootste veldslagen van de oorlog, schoot het Franse leger met zware artillerie op Duitse soldaten. Volgens de Volksbund trof een artilleriegranaat de ingang van de Winterbergtunnel aan de Chemin des Dames.

Enkele Duitse troepen, van het 111th Baden Reserve Infantry Regiment, vluchtten verder de tunnel in, waar opgeslagen munitie was ontploft en giftige dampen vrijkwamen.

De soldaten wierpen een barricade op om zichzelf tegen de giftige gassen te beschermen totdat ze konden worden gered, maar door zware beschietingen kon hulp hen niet bereiken.

De ingang van de tunnel stortte in tijdens de aanval en slechts drie soldaten uit een infanterie van meer dan 200 werden gered. De anderen stikten, stierven van de dorst of schoten zichzelf dood.

Volgens de Volksbund zijn er in de loop der jaren talloze – ook illegale – pogingen gedaan om de begraven tunnelingang in het staatsbos van Vauclair te vinden.

Afgelopen mei, meer dan een eeuw na de gebeurtenis en na jaren van werk, gebruikten de Volksbund en de Franse partners nauwkeurig boren om de locatie van de tunnel te bevestigen en ontdekten ze een grote holte diep onder de grond, met de begraafplaats intact.

Door de plek als gedenkteken aan te wijzen, hopen de Duitse en Franse autoriteiten de rustplaats van de soldaten waardig te maken en te beschermen. “Dit garandeert dat de soldaten in vrede zullen blijven rusten”, aldus een woordvoerster van de Volksbund.

“In de afgelopen jaren en maanden hebben we met onze Franse partners samengewerkt in een geest van vertrouwen”, zegt Dirk Backen, CEO van de Volksbund.

“We zijn hier erg dankbaar voor – en zijn blij dat we vandaag een gezamenlijke oplossing kunnen presenteren”, voegde hij eraan toe.

Zodra aan de wettelijke vereisten voor een oorlogsbegraafplaats is voldaan, zal de planning voor de herdenkingsplaats beginnen en kan de plaats al volgend jaar worden ingehuldigd, aldus Franse en Duitse functionarissen.