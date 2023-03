Duitsland en Japan willen hun samenwerking intensiveren, met name op economisch gebied, zei bondskanselier Olaf Scholz zaterdag na het eerste Duits-Japanse regeringsoverleg in Tokio.

De Japanse premier Fumio Kishida zei dat de gesprekken de toch al nauwe betrekkingen tussen de twee landen “naar een nieuw niveau” zullen tillen.

De leiders schetsten weinig concrete resultaten, maar beiden benadrukten de noodzaak om de toeleveringsketens te versterken en te diversifiëren die door alles zijn getroffen, van de pandemie tot de Russische invasie van Oekraïne.

Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Japan in Europa, terwijl Japan na China de op een na grootste handelspartner van Duitsland in Azië is, zij het de 18e grootste handelspartner in het algemeen, met een achterstand op een groot deel van Europa.

Lessen uit COVID, oorlog in Oekraïne

Scholz, die werd vergezeld door verschillende ministers en een zakendelegatie, zei dat beide landen graag de “juiste lessen” wilden trekken uit de economische afhankelijkheden die aan het licht kwamen door pandemische verstoringen en de oorlog in Oekraïne.

“In onze gesprekken over economische veiligheid hadden we het over het versterken van toeleveringsketens”, zei Kishida.

Kishida zei ook dat de oorlog in Oekraïne het voor Japan en Duitsland des te belangrijker heeft gemaakt om de veiligheidssamenwerking op te voeren.

Beide landen willen “hun invloed in strategische sectoren, waaronder minerale hulpbronnen, halfgeleiders en batterijen, versterken en best practices delen om risico’s aan te pakken”, voegde hij eraan toe.

Defensie samenwerking

Een gezamenlijke verklaring van de ministers van Defensie van beide landen zei dat ze zouden werken aan nieuwe inzet van het Duitse leger in de regio, evenals aan gezamenlijke oefeningen.

Ze beloofden ook “een wettelijk kader dat gezamenlijke activiteiten mogelijk maakt” door beide legers. Scholz zei dat het Duitse leger “in de komende jaren” een rondreis door de regio Azië-Stille Oceaan zal maken.

Het Duitse leger van de Bundeswehr had al een oorlogsschip en straaljagers naar de Stille Oceaan gestuurd om de samenwerking met de eigen troepen daar te versterken. Het is van plan om dit jaar weer deel te nemen aan oefeningen.

