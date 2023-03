Met dramatische gebeurtenissen van de afgelopen jaren – van de pandemie tot de oorlog in Oekraïne, tot de stijgende voedsel- en energieprijzen, hebben velen van ons het gevoel gehad dat ze er gewoon even voor weg wilden lopen. De dagelijkse realiteit voelt vaak als een te grote uitdaging. Sommigen van ons verloren dierbaren of collega’s aan COVID-19; anderen verloren hun baan of misschien hun huis.

In de loop van de pandemie is zelfs een nieuw vocabulaire ontwikkeld: bevelen om thuis te blijven, maskerveiligheid, maskeretiquette, maskersmelting, sociale of fysieke afstand nemen.

En velen van ons hebben opnieuw uitgevonden hoe we werken, en veel mensen zitten zelfs nu nog weggestopt in hun kantoor of aan hun keukentafel thuis.

Zowel fit als gezond blijven

Voor degenen onder ons die mentaal en fysiek voor zichzelf proberen te zorgen, is het belangrijk om aan lichaamsbeweging te doen, stoom af te blazen en ons hoofd leeg te maken. Tijdens de pandemie gingen veel mensen thuis meer yoga doen of dansen, of gingen hardlopen of wandelen buiten, op zoek naar het heiligdom van het bos of een park.

Velen van ons hebben geleerd thuis te sporten Afbeelding: imago images/Panthermedia/A. Popov

Hoewel dingen altijd veranderen, kunnen sommige van die goede gewoonten gewoon in het dagelijks leven blijven bestaan: zoals gaan hardlopen of wandelen met een vriend of je hond.

Hier kun je enkele uitdrukkingen in het Duits leren over ‘laufen’. Maar het is een beetje lastig omdat het woord kan worden vertaald als rennen, joggen, wandelen of zelfs iets stromends. Klik door de galerij hierboven voor meer informatie!

Dit is een update van een artikel dat voor het eerst werd gepubliceerd in januari 2021.

Meer Meet the Germans vind je op YouTube en www.dw.com/MeetTheGermans, evenals nieuwe inhoud op Instagram .