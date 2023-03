BERLIJN — De Duitse minister van Transport, Volker Wissing, sprak zich uit voor een vervoersbewijs voor heel Europa, vergelijkbaar met het kaartje van € 49 dat geldig is in heel Duitsland en binnenkort beschikbaar zal zijn.

“Ik vind het Europese (ding) een geweldig idee; Ik heb het er al over met mijn collega’s”, zei Wissing deze week tijdens de UdL Digital Talk in Berlijn toen hem werd gevraagd waarom hij het openbaar vervoer niet vanuit een Europees perspectief benadert nadat hij het landelijke ticket in Duitsland heeft geïntroduceerd.

Een vervoersbewijs van € 49, geldig in heel Duitsland, wordt op 1 mei ingevoerd, zoals besloten door de regering van bondskanselier Olaf Scholz in februari. De zogenoemde Duitslandticket is beschikbaar als maandabonnement en geldig op de meeste vormen van openbaar vervoer, met uitzondering van langeafstandstreinen en langeafstandsbussen.

Wissing, van de bedrijfsvriendelijke Vrije Democraten, zei dat hij blij zou zijn met “een pan-Europese oplossing”.

“Ik denk dat dat modern is … We hebben vandaag een systeem dat een logica heeft die niet beschikbaar is, maar niet uit de behoeften van mensen,” zei Wissing.

Hij wees er ook op dat Frankrijk een soortgelijk aanbod wil introduceren, naar Duits voorbeeld.

“Ik kan me goed voorstellen dat de volgende stap dan is dat we deze kaartjes wederzijds erkennen”, aldus Wissing.