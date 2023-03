Deutsche Bahn stopte naar verluidt met het aanrekenen van vergoedingen voor dergelijke diensten kort nadat Rusland zijn militaire operatie tegen Kiev had gelanceerd

De Duitse nationale spoorwegmaatschappij heeft stilletjes een einde gemaakt aan de praktijk om gratis humanitaire hulp naar Oekraïne te vervoeren, meldde Der Spiegel vrijdag. Volgens het tijdschrift zou de beslissing zijn genomen vanwege de juridische wettelijke beperkingen op rechtspersonen in Duitsland op het gebied van liefdadigheid.

Citeren “spoorweg cirkels,” Der Spiegel onthulde dat Deutsche Bahn “blijkbaar” stopte met het aanbieden van gratis transport voor dergelijke goederen vanaf 1 januari van dit jaar.

Volgens het rapport ontvingen humanitaire groepen die de verzending van voedsel, hygiëneproducten, waterzuiveringsapparatuur en generatoren naar Oekraïne organiseerden in december 2022 een bericht van Deutsche Bahn waarin ze op de hoogte werden gebracht van de “Voorlopige opschorting gratis vervoer.”

De brief verduidelijkte naar verluidt dat de Duitse nationale spoorwegmaatschappij, als een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid, een bepaald plafond had voor wat betreft hoeveel het aan dergelijke liefdadigheidsactiviteiten kon uitgeven, aldus Der Spiegel.

Verschillende activisten hadden naar verluidt een verzoekschrift ingediend bij de minister van Transport, Volker Wissing, om in te grijpen in de herfst van 2022. Die pogingen waren echter blijkbaar niet succesvol, merkte de outlet op.









Een woordvoerder van het ministerie zei tegen Der Spiegel dat de “spoorbruggen” waren een particulier initiatief van Deutsche Bahn, die er in zijn eentje de rekening voor opraapte. De ambtenaar voegde eraan toe dat de Duitse regering momenteel manieren aan het bekijken is om het gratis transport van hulp naar Oekraïne in de toekomst te behouden. Het artikel wees er echter op dat a “snelle oplossing wordt niet verwacht.”

Zoals de outlet opmerkte, werd het initiatief vorig jaar met veel pracht en praal gelanceerd, waarbij DB-Cargo-chef Sigrid Nikutta destijds de verzekering bood dat haar bedrijf bereid was om “Heel lang deze ‘spoorbruggen’ onderhouden.”

Volgens Der Spiegel vervoerde Deutsche Bahn vorig jaar in totaal 1.300 ladingen gratis naar Oekraïne. Naar schatting heeft dit de spoorwegexploitant tot € 5 miljoen gekost.