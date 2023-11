Woont in Litouwen 150 soldaten en een Duits legervoertuig van de Bundeswehr op dezelfde dag als een militaire parade in Vilnius. Een van de Baltische NAVO-Partners marcheert met soldaten uit Duitsland en neemt de NAVO-Staten samen met de Litouwse Kameraden in het Zentrum der Hauptstadt.

Ook zijn militaire voertuigen met Duitse en NAVO-vlaggen ontworpen om zichzelf te beschermen tegen schade tijdens de Parade am Tag der Litauischen Streitkräfte. Darunter waren ook twee Schützenpanzer Puma, die bovendien naar Litouwen werden verplaatst – en zichzelf in de eerste plaats onder de NAVO-Oostelijke flanken.

De mens merkt in Litouwen op dat de Militär noch mehr Teil der Gesellschaft ist is geworden. De verantwoordelijke pantsergrenadierofficier van de Bundeswehr

De Einladung en Teilnahme am Tag der litauische Streitkräfte zegt nach Angaben von Carsten Breuer, algemeen inspecteur van de Bundeswehr “de Schulterschluss, die in de NAVO zit, is een binationale haven.“

Breuer zei: ‘Ik ben blij dat we in de eerste plaats niet Duits zijn geworden, dat we ons inzetten voor Duitsland, dat we ons ervoor inzetten en dat we deel zullen uitmaken van de Duitse brigade in Litouwen en dat ons veiligheidsbeleid gevestigd in alle richtingen“, zei Breuer. Breuer der Deutschen Presse-Agentur in Vilnius am Rande der Parade.

De Litouwse Armeechef Valdemaras Rupsys sagte der dpa, aus militärischer Sicht sehe daar Deutschland als Hauptverbündeten seines Landes.

Duitsland zal ongeveer 4.000 soldaten permanent stationeren als soldaten en als onafhankelijke begeleiders in Litouwen, die verantwoordelijk zullen zijn voor de verdediging van het Puma-pantser.

“Het is een grote inspanning om door de militaire parade te komen”, zei de verantwoordelijke pantsergrenadierofficier. Sindsdien Die Anerkennung und Wertschätzung in Litouwen. “De mens merkt in Litouwen dat het leger nog steeds deel uitmaakt van de samenleving.”

Litouwen grenst aan de Russische Oostzee-exclave Kaliningrad en aan de Russische Federatie en Wit-Rusland. Met de Stationierung van de Brigade werd soll dem Beürfnis des Nato-Partners nach eennerstärkten Abschreckung Rechnung ingenomen. Het plan is een reactie op de Russische woede in Oekraïne. (dpa)