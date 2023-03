Geld is niet alles, maar zonder geld is het onmogelijk om politieke projecten uit te voeren. De frustratie die daarmee gepaard gaat, is precies wat de regerende Duitse coalitie van centrumlinkse sociaal-democraten (SPD), milieuactivisten Groenen en bedrijfsgerichte Vrije Democraten (FDP) nu voelt.

Medio maart zal minister van Financiën Christian Lindner naar verwachting de belangrijkste punten van de federale begroting 2024 presenteren. Met dit document wil Lindner, die ook FDP-leider is, een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften uitvoeren: de zogenaamde schuldrem herstellen die in de grondwet is verankerd, die de uitgaven beperkt tot het bedrag dat de staat verdient. Sinds het begin van de coronaviruspandemie is de schuldrem meerdere keren opgeschort, wat is toegestaan ​​als de staat in een financiële noodsituatie verkeert.

Toen ze eind 2021 hun ‘Progress Coalition’-regering begonnen, waren Scholz, Lindner en Habeck nog optimistisch Afbeelding: Michael Kappeler/dpa/foto alliantie

Iedereen zou moeten sparen

Lindner voert al maanden keiharde begrotingsonderhandelingen met zijn regeringscollega’s. De schuldrem kan namelijk alleen gehaald worden als de overheid massaal bezuinigt. Toen Rusland Oekraïne binnenviel, moest Lindner extra leningen afsluiten bovenop de reeds overeengekomen speciale schuld van € 60 miljard ($ 64,1 miljard) voor klimaatbescherming. Dan was er nog een lening van € 100 miljard om de Duitse strijdkrachten te upgraden en € 200 miljard aan financiële steun voor Duitse bedrijven en mensen om de hoge energiekosten te compenseren.

Deze leningen kwamen bovenop de recordschulden die waren opgelopen tijdens de COVID-19-pandemie – en de oude schulden die al van tevoren waren aangegaan. Tel alles bij elkaar op en Duitsland zit op een schuldenberg van meer dan 2,5 biljoen euro. En het ministerie van Financiën moet rentebetalingen vinden, die aanzienlijk zijn gestegen als gevolg van inflatie en rentestijgingen. Beliepen ze in 2021 nog slechts € 4 miljard, nu al rond de € 40 miljard. “Dit is geld dat elders ontbreekt”, zei Lindner onlangs.

Ondertussen zijn de verwachte belastinginkomsten voor 2024 niet voldoende om de huidige behoeften van de Duitse regering te dekken. Zorgverzekeraars hebben na de COVID-jaren miljarden nodig om hun tekorten aan te vullen, en de verzekeringen voor langdurige zorg staan ​​door de vergrijzing dermate onder druk dat deze hervormd moeten worden.

Daarnaast kwamen er vorig jaar meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland en de toestroom zet door. Huisvesting en zorg kosten miljarden, en al maanden bekritiseren staats- en lokale overheden het feit dat ze niet rond kunnen komen met het geld dat ze toegewezen krijgen.

Wat is belangrijker: wereldwijde veiligheid of sociale zekerheid?

Dan is er het Duitse leger. Minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) wil nog eens 10 miljard euro voor de strijdkrachten, bovenop het speciale fonds dat zelfs binnen zijn eigen partij controversieel is. “

Er zijn andere kwesties waarmee rekening moet worden gehouden in de begroting, zei hij, met het argument dat humanitaire hulp en ontwikkelingsbeleid niet mogen worden verwaarloosd in internationaal beleid. “We moeten daar synchroon lopen”, zei hij, terwijl hij zijn partijgenoot steunde, minister van Ontwikkelingssamenwerking Svenja Schulze. Laatstgenoemde waarschuwde dat er onder ontwikkelingslanden grote bezorgdheid bestond dat Duitsland de hulp aan het zuidelijk halfrond vanwege de oorlog in Oekraïne zou kunnen vergeten.

De SPD is niet de enige die vreest dat de oorlog en de gevolgen daarvan de manoeuvreerruimte van de coalitie enorm zullen beperken. Wat gebeurt er met het regeerakkoord en de vele kostenintensieve politieke projecten die het nieuwe kabinet op de planning had staan?

De lijst varieert van een basiskinderbijslag om kinderarmoede te bestrijden tot 100.000 door de overheid gesubsidieerde appartementen per jaar en investeringen in klimaatbescherming, digitale infrastructuur en transportroutes. Ongeveer 10 miljard euro zal worden overgemaakt aan het federale pensioenverzekeringsfonds, dat moet worden geïnvesteerd in de kapitaalmarkt om pensioenen te financieren. Als de FDP zijn zin krijgt, kan dat aanzienlijk meer dan tien miljard zijn.

Habeck tegen Lindner

Aangezien de projecten geen prioriteit krijgen in het regeerakkoord, vinden beide partijen dat hun respectieve politieke zorgen prioriteit moeten krijgen. In het licht van krappe budgetten komen de conflicten die werden voorspeld toen de partijen aantreden nu op de voorgrond.

De SPD en de Groenen zijn twee linkse partijen die geven om sociale rechtvaardigheid en ecologie en pleiten voor een sterke staat. In veel opzichten propageert de neoliberale FDP het tegenovergestelde: zo min mogelijk regulering, lage belastingen en zo min mogelijk sociale uitgaven.

Maar wie moet wijken, wie moet zijn doelen opschorten of misschien zelfs opgeven? In februari werd een brief openbaar die minister van Groene Economie Robert Habeck namens alle door Groen geleide ministeries naar het ministerie van Lindner had gestuurd. Daarin maakte Habeck duidelijk dat hoewel de Groenen de naleving van de schuldrem niet in twijfel zouden trekken, ze ook niet bereid waren hun projecten ervoor op te offeren.

Habeck verwierp de bezuinigingsplannen van Lindner en stelde in plaats daarvan voor om de inkomsten van de staat te verhogen. Maar dat viel Lindner niet in goede aarde.

Belasting omhoog, belasting omlaag

Belastingverhogingen of de vermindering van belastingvoordelen voor bezitters van bedrijfswagens zijn bijvoorbeeld uitgesloten voor de FDP. In plaats daarvan willen ze, zelfs in de huidige situatie, de belastingen voor bedrijven verlagen en belastingvoordelen invoeren voor topinkomens. Het eerste wat de FDP wil doen is de solidariteitsbelasting afschaffen, oorspronkelijk bedoeld om voormalig Oost-Duitsland te helpen na de hereniging, die nu nog alleen de rijksten betalen. Maar dat alleen al zou zo’n 11 miljard euro kosten.

Ondertussen zou de kanselier zijn voet hebben gezet in het geschil tussen Habeck en Lindner. De Spiegel magazine deed verslag van een bijeenkomst van de drie politici in het kantoor van de kanselier, waar Olaf Scholz de kant van Lindner zou hebben gekozen. Er komen geen hogere belastingen. De FDP heeft bij de laatste vijf deelstaatverkiezingen stemmen verloren en de partijleider is daardoor gehavend. Scholz wil Lindner niet extra onder druk zetten.

Op 5 en 6 maart is het kabinet van plan om te vergaderen en te beraadslagen in het pension van de federale regering in kasteel Meseberg. Als daar geen overeenstemming wordt bereikt, zal Lindner een lege ruimte moeten laten tussen zijn kernpunten. Dit wordt “wereldwijde bezuinigingen” genoemd en betekent dat er nog niet nader genoemde besparingen zullen worden doorgevoerd in de hele regering. Dat moeten ze in juni doen, want dan moet de ontwerpbegroting in al zijn details klaar zijn, want dan moet die bij het parlement worden ingediend.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.

