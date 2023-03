Prins Georg Friedrich Ferdinand zei donderdag dat hij had afgezien van pogingen om compensatie van de staat te krijgen die dateren uit 2014.

De vorderingen tot schadevergoeding hadden betrekking op eigendommen die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door het Sovjetleger en de autoriteiten in beslag waren genomen.

Prins George van de familie Hohenzollern is een afstammeling van keizer Wilhelm II, de laatste Duitse keizer.

De Duitse regering en de oostelijke deelstaten Berlijn en Brandenburg zijn sinds 2014 in gesprek met de familie Hohenzollern over de teruggave van 4.000 eigendommen en kunstwerken.

De deelstaten Berlijn en Brandenburg drongen er bij de prins op aan om de langlopende claim medio 2019 in te trekken.

De rechtbank die de zaak in Potsdam behandelt, bevestigde de bewering van de prins donderdag niet meteen.

Wat zijn de argumenten tegen compensatie?

De zaak draaide om de vraag of kroonprins Wilhelm, zoon van keizer Wilhelm II en overgrootvader van prins George, “substantiële” steun verleende aan het naziregime van Adolf Hitler. Volgens de Duitse wet is het bewijs van dergelijke ondersteuning een reden om schadevergoeding te weigeren.

Wilhelm II ging in ballingschap in Nederland aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918.

“Zelfs als ik zelf geen historicus of advocaat ben, kan volgens mij niet worden aangetoond dat mijn overgrootvader het regime inhoudelijke steun heeft aangeboden, ook al zou hij dat misschien willen”, zei prins George.

Historici van Duitse universiteiten zijn verdeeld over de vraag of kroonprins Wihlelm het naziregime aanzienlijk heeft geholpen, hoewel de meesten het erover eens zijn dat hij dat wilde.

“De voormalige kroonprins was politiek niet in staat om de nazi’s inhoudelijk te steunen, hoewel hij dat soms wel wilde”, zei professor Lothar Machtan.

Hoewel er weinig discussie is over Wilhelm’s wens om de nationaal-socialisten te helpen, beweren sommigen, zoals Peter Brandt, dat hij meer invloed behield in het interbellum in Duitsland dan historici als Machtan en Christopher Clark geloven, op zijn minst als een ‘symbolische figuur’. Vaak citeren ze in brieven en correspondentie opmerkingen van de prins zelf die zijn eigen rol speelt in Hitlers opkomst.

Maar, zoals Clark het verwoordde in een interview met De Spiegelnadat hij door de familie Hohenzollern was ingehuurd om een ​​getuigenis van een deskundige over de kwestie te schrijven: “De kroonprins leed aan een overmoed dat grensde aan waanvoorstellingen. Als men de belangrijkste aanhangers van Hitler zou opsommen, zou hij niet tot de eerste 300 behoren.”

Clark portretteerde Wilhelm ook als gebruikt door de nazi’s en zei dat de prins “stom genoeg was om te geloven” dat Hitler in de jaren twintig het vooruitzicht op herstel van de monarchie opperde als oppositieleider.

Wat zei de prins over zijn beslissing?

“We zullen onze best mogelijke steun geven aan een kritische beoordeling van onze familiegeschiedenis”, zei de prins.

Hij zei dat hij hoopte dat de focus van het debat zou verschuiven van kroonprins Wilhelm, kijkend naar de geschiedenis van de Hohenzollern-familie in al zijn verscheidenheid.

De prins zei dat hij door het laten vallen van de claim hoopte “de weg vrij te maken voor een onbelemmerd historisch debat over de rol van mijn familie in de 20e eeuw na het einde van de monarchie”.

Prins Georg zei dat hoewel hij geloofde dat het niet duidelijk kon worden bewezen dat kroonprins Wilhelm het nazisme actief promootte, het duidelijk was dat zijn overgrootvader nauwe banden met het regime had gezocht.

“Iedereen die toegeeft aan rechtsextremisme kan geen traditiesetter voor ons huis zijn”, verklaarde hij.

sdi/msh (dpa, epd, KNA)

