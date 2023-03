De Duitse Deutsche Post en de vakbond Verdi zijn het zaterdag eens geworden over een forse loonsverhoging voor de 160.000 bedienden van de postdienst.

Volgens de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst ontvangen werknemers vanaf 1 april 2024 een verhoging van 11,5% of een extra € 340 ($ 362) per maand, aldus Deutsche Post.

De twee partijen zijn het ook eens geworden over een eenmalige betaling van € 3.000 aan het personeel om de inflatie te compenseren.

Deutsche Post zei dat de maandelijkse startsalarissen voor pakketsorteerders met meer dan 20% zouden stijgen, terwijl bezorgers een stijging van 18% zouden krijgen. Verdi schatte de verhogingen voor lagerbetaalde werknemers tussen de 11 en 16%.

Het bedrijf had eerder een looneis van 15% van de vakbond afgewezen, aldus lokale media.

Werknemers van Deutsche Post kregen vorig jaar januari voor het laatst een loonsverhoging van 2%.

Stakingsplannen waarschijnlijk opgeschort

De nieuwe deal van 24 maanden zal naar verwachting een staking van onbepaalde duur voorkomen, die donderdag door bijna 86% van de leden werd gesteund.

Verdi heeft de werknemers aanbevolen om de deal te accepteren in een aparte komende stemming.

“Met deze cao-uitslag is ons belangrijkste doel om inflatie te compenseren, met name voor de lagere inkomensgroepen, bereikt volgens de huidige prognoses van het verwachte tempo van prijsstijgingen”, aldus plaatsvervangend Verdi-voorzitter en onderhandelaar Andrea Kocsis.

Kocsis sprak van een “goed resultaat dat niet had kunnen worden bereikt zonder de druk en de bereidheid om te staken”.

Thomas Ogilvie, personeelsdirecteur van Deutsche Post, zei: “We hebben onze financiële pijndrempel overschreden in het belang van onze werknemers, maar ook van onze klanten. Belangrijk is dat we langdurige stakingen hebben kunnen vermijden ten nadele van onze klanten en het bedrijf.”

Postbeambten hielden in januari en februari verschillende stakingen, waardoor de bezorging van brieven en pakketten bij miljoenen consumenten en bedrijven vertraging opliep.

Stakingsactie gaat door

Vakbonden in heel Duitsland hebben het afgelopen jaar felle onderhandelingen gevoerd met werkgevers om ervoor te zorgen dat de lonen gelijke tred houden met de inflatie, die volgens het statistiekbureau Destatis in oktober een decennialang hoogtepunt bereikte van 10,4%.

Werknemers werden vorig jaar bijzonder hard getroffen door torenhoge brandstof-, energie- en voedselprijzen, deels als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne.

Ruim een ​​week geleden deed Verdi een oproep aan haar leden die onder andere werken voor openbaarvervoerbedrijven, kinderdagverblijven, zorginstellingen en andere sectoren van de publieke sector.

In januari en februari werden duizenden vluchten in het hele land geannuleerd vanwege verschillende eendaagse stakingen door luchthavenpersoneel.

Afgelopen herfst liepen tienduizenden werknemers in de elektrische en metaalindustrie hun baan op en eisten loonsverhogingen die dicht bij de inflatie lagen.

Soortgelijke grootschalige stakingen zijn de afgelopen weken in heel Frankrijk uitgebroken tegen inflatie en pensioenhervormingen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben overheidspersoneel, verpleegkundigen, hulpverleners, spoorwegpersoneel, leraren en universiteitsdocenten meerdere stakingen georganiseerd, waarbij ze klaagden dat de reële lonen achterbleven bij hun collega’s op het Europese vasteland.

Werkgevers en sommige politici hebben opgeroepen tot terughoudendheid in loononderhandelingen vanwege de bezorgdheid dat onredelijke looneisen de prijzen verder zouden doen stijgen – een zogenaamde inflatiespiraal.

mm/fb (AFP, dpa)