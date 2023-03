In een enorme operatie die meerdere dagen duurde, arresteerde de politie in verschillende Duitse deelstaten 42 mensen in verband met het opblazen van geldautomaten.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken gaf details over de politie-inspanningen die het aantal ATM-explosies in 2022 omschrijft als “zorgwekkend”, met een nieuw hoog aantal gevallen in 2022.

Wat hield de operatie in?

Meer dan 2.500 politieagenten werden opgeroepen voor de operatie in zeven Duitse deelstaten: Hessen, Baden-Württemberg, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Saarland en Sleeswijk-Holstein.

Tijdens de inspanning van 14 maart tot 17 maart zette de politie controleposten op interregionale reisroutes om de druk op bendes op te voeren die over staats- en nationale grenzen heen opereerden. Veel van de misdaden vinden plaats rond geldautomaten waaruit gemakkelijk snel in een voertuig kan worden gevlucht, bijvoorbeeld bij tankstations langs het snelwegennet.

Ze controleerden in totaal zo’n 8.000 mensen en ruim 5.300 voertuigen. Tijdens de operatie registreerden agenten meer dan 180 strafbare feiten en 360 administratieve overtredingen.

Duitsland registreerde 496 gevallen van ATM-ontploffingen in 2022 – een stijging van 27% ten opzichte van het voorgaande jaar. Er wordt gedacht dat er in één nacht alleen al vijf pogingen zijn gedaan om machines op te blazen.

De operatie leverde andere vruchtbare resultaten op met 42 niet-gerelateerde arrestaties, waaronder 22 voor verdovende middelen, drie voor de tenuitvoerlegging van bestaande arrestatiebevelen en één voor vermoedelijke inbraak.

De minister van Binnenlandse Zaken van Hessen, Peter Beuth, juichte het interstatelijke karakter van de operatie toe .

“We zijn ervan overtuigd dat we door samen te vechten en steeds beter beveiligde geldautomaten een einde kunnen maken aan georganiseerde bendes en ze voorgoed uit elkaar kunnen halen”, aldus Beuth. “Ik wil alle politieagenten in de deelstaten bedanken voor hun moedige inzet van de afgelopen dagen.”

‘Gevaar voor lijf en leden’

Vicevoorzitter Martina Link van de Duitse federale onderzoekspolitie (BKA) onderstreepte de ernst van het misdrijf, niet alleen met schade aan eigendommen maar ook aan mensenlevens.

“Omstanders worden direct in gevaar gebracht door de explosies en rondvliegende brokstukken. De daders vluchten meestal met sterk gemotoriseerde vluchtvoertuigen en met zeer hoge snelheden. Ook hier bestaat een aanzienlijk levensgevaar voor niet-betrokken burgers”, aldus Link.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser bedankte de politie en beschreef de stap als een “belangrijke stap in de strijd tegen ontploffingen bij geldautomaten”.

“Deze maatregelen zijn specifiek gericht op de georganiseerde bendes die deze misdaden plegen in verschillende staten en over de grenzen heen.”

“Iedereen die geldautomaten opblaast, riskeert het leven van omstanders. De sterke toename van het aantal vernielingen van geldautomaten en het frequente gebruik van zeer gevaarlijke explosieven door deze gewetenloze criminele groepen kan het leven van niet-betrokken derden in gevaar brengen.”

‘Geen El Dorado voor ATM-bommenwerpers’

Faeser zei dat de staat banken zou helpen de verdediging tegen overvallen op geldautomaten te versterken met meer videobewaking en het gebruik van onuitwisbare kleurstoffen en lijmen in machines die gestolen bankbiljetten opvallen en onbruikbaar maken.

“Duitsland mag geen eldorado worden voor geldschieters”, zei de minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul. “Het is belangrijk voor ons om vandaag actie te ondernemen voordat er morgen mensen om het leven komen bij deze explosies of bij wilde ontsnappingstochten.”

Michael Ebling, de tegenhanger van Reul in Rijnland-Palts, merkte op dat alleen al in zijn staat in 2022 56 bomaanslagen op geldautomaten waren geregistreerd – meer dan één per week.

In december vertelde een staatsfunctionaris van Hessen aan een rechtbank dat een verdachte van een geldautomaat was gearresteerd met behulp van misdaadbestrijdingssoftware genaamd “Hessendata”, waaruit bleek dat een bepaalde auto in de buurt van verschillende plaatsen delict was.

