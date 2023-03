De Duitse regering heeft dinsdag een beveiligingsonderzoek aangekondigd naar alle kritieke componenten van de mobiele telefoonnetwerken van het land, geleverd door de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE, volgens berichten in de media.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat in een brief weten het mogelijk te achten dat de onderdelen de openbare orde en veiligheid in Duitsland zouden kunnen aantasten.

Volgens de brief zouden alle beveiligingsrelevante onderdelen die al in het netwerk waren geïnstalleerd, worden onderzocht.

De Duitse overheid heeft bepaalde onderdelen ‘nog niet’ verboden, zegt een woordvoerder

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat de Duitse regering bezig was met een algemeen onderzoek naar leveranciers van telecomtechnologie.

Het is nog geen enkele operator verboden om bepaalde componenten van Chinese bedrijven in hun 5G-netwerken te gebruiken, aldus de woordvoerder.

“De belangrijkste verandering is dat deze strenge controles op mogelijke beveiligingsrisico’s nu ook van toepassing zijn op de bestaande componenten in telecommunicatienetwerken”, aldus de woordvoerder, eraan toevoegend dat operators niet worden gecompenseerd voor onderdelen die uit het netwerk moeten worden gerukt en vervangen.

China ‘erg verbaasd’ over berichten over verbod

De Chinese ambassade in Duitsland bekritiseerde de stap en riep Berlijn op om te luisteren naar “rationele stemmen” in een verklaring die dinsdagavond werd gepubliceerd.

Peking is “zeer verbaasd en zeer ontevreden over de overhaaste beslissing”. Als de berichten over een mogelijk verbod waar zijn, zei de ambassade.

De ambassade voegde eraan toe dat een dergelijke stap geen “feitelijke basis” zou hebben en zei dat de Duitse regering naar “rationele stemmen” moest luisteren.

Bedrijven sluiten elke politieke speculatie uit

Drie van de Duitse mobiele telefoonnetwerkoperators, Deutsche Telekom, Vodafone en O2, installeerden Huawei-componenten in het zogenaamde antennenetwerk.

Met de herziening zou de Duitse regering de mogelijkheid uitsluiten dat China meer toegang krijgt tot de mobiele telefoonnetwerken.

Een woordvoerder van Telekom zei dat ze “niet betrokken waren bij politieke speculatie”.

Een woordvoerder van Vodafone maakte soortgelijke opmerkingen en benadrukte dat ze “altijd voldoen aan de relevante normen en wetten”.

Telefonica, operator van O2, maakte gelijkaardige opmerkingen. Een woordvoerder van het bedrijf gaf aan dat er voldoende tijd nodig zou zijn als een component van het netwerk moet worden uitgesloten.

De VS claimt dat Chinese 5G-technologie gebruikt kan worden voor spionage

De VS waarschuwden Duitsland al lang voor de betrokkenheid van Huawei bij het mobiele netwerk van het land.

Verschillende landen, waaronder de VS en Canada, hebben netwerktechnologie van Huawei en ZTE al uitgesloten van hun markten.

De VS hebben beweerd dat China de 5G-technologie van Huawei zou kunnen gebruiken voor spionage.

Huawei heeft de beschuldigingen afgewezen.

rs, los/ar (Reuters, dpa)

