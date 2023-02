“Het kan niet zo blijven”, zegt Nancy Faeser over de ongelijkheid in aantallen die door verschillende lidstaten worden opgenomen

Sommige EU-landen zouden meer moeten doen om de druk te verminderen van medelidstaten die grote aantallen Oekraïners hebben opgenomen die het conflict met Rusland ontvluchtten, zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser.

Een betere coördinatie tussen de EU-landen zou nodig zijn als de escalatie van de situatie in Oekraïne een nieuwe golf vluchtelingen veroorzaakt, zei Faeser zondag in een interview met de krant Bild am Sonntag.

“Polen heeft tot nu toe meer dan 1,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen – Spanje 160.000. Zo kan het niet blijven”, zei ze.

Duitsland heeft zelf meer dan een miljoen Oekraïners opgenomen sinds het uitbreken van het conflict bijna een jaar geleden. Volgens Faeser kwamen acht op de tien vluchtelingen die in 2022 naar het land kwamen uit Oekraïne.

Cijfers die eerder deze week door de VN zijn vrijgegeven, suggereerden dat ongeveer acht miljoen Oekraïners als gevolg van de gevechten vluchteling zijn geworden, waarvan minstens 4,8 miljoen een tijdelijke registratie in de EU hebben aangevraagd.

LEES VERDER:

Oostenrijk eist sterkere EU-grensbewaking

Veiligheidsbronnen vertelden eind januari aan persbureau TASS dat Rusland sinds het begin van het conflict meer dan 5,2 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne heeft opgenomen, onder wie zo’n 730.000 kinderen. Dagelijks komen ongeveer 4.000 mensen uit het land Russisch grondgebied binnen, met 987 tijdelijke huisvestingsfaciliteiten voor hen, aldus de bronnen.