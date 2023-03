De Duitse minister van Onderwijs Bettina Stark-Watzinger zal volgende week Taiwan bezoeken, zei haar ministerie vrijdag.

Haar reis markeert het eerste bezoek van een Duitse minister aan Taiwan sinds 1997.

Het bezoek kan Peking van streek maken, dat het zelfbestuurde eiland beschouwt als een afvallige provincie van China.

Wat weten we over het bezoek?

Een woordvoerder van de Duitse minister van Onderwijs zei dat de gesprekken tijdens de reis gericht zouden zijn op het verbeteren van de samenwerking tussen Berlijn en Taipei op het gebied van halfgeleiders.

“De minister zal een tweedaags bezoek brengen aan Taiwan”, zei een woordvoerder van het ministerie tegen verslaggevers.

“Het doel van het bezoek is om de samenwerking met Taiwan op het gebied van wetenschap, onderzoek en onderwijs te versterken en uit te breiden”, zei hij, gezien de sterke punten van Taiwan op het gebied van hightechproductie.

Berlin probeerde echter te beweren dat de soevereiniteit van Taiwan niet het punt van het bezoek was. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het tegelijkertijd het zogenaamde One China-beleid handhaafde – namelijk de eis van Peking dat al zijn handelspartners geen formele diplomatieke betrekkingen met Taipei onderhouden – maar zei dat Duitsland ook “nauwe en goede banden met Taiwan” onderhoudt.

“Taiwan is een democratie en een belangrijke handels- en investeringspartner voor Duitsland, daarom zijn regelmatige uitwisselingen en ook wederzijdse bezoeken van ministers volkomen normaal”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag.

‘Meer dan China’: Duitsland heroverweegt Azië Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Hoe reageert China op dergelijke bezoeken aan Taiwan?

Beijing heeft herhaaldelijk met woede gereageerd op buitenlandse diplomatieke uitwisselingen met Taiwan.

In januari bracht een delegatie van Duitse wetgevers een bezoek aan Taiwan, wat leidde tot protest uit China.

China veroordeelde vorig jaar ook krachtig een bezoek aan Taiwan door de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, als een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan. Pelosi’s reis was het hoogste Amerikaanse bezoek aan het eiland in 25 jaar.

Uit protest lanceerde Peking vervolgens zijn grootste oorlogsspelletjes in decennia.

Wu: China streeft naar ‘hereniging’ Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

fb/msh (AFP, Reuters)