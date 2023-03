Eva Högl, commissaris voor de Duitse strijdkrachten, zei woensdag dat Berlijn te traag werkte om de Bundeswehr op te bouwen.

Högl, wiens rol het is om te zorgen voor parlementaire controle over de strijdkrachten, maakte haar rapport in het licht van het “afstempunt” aangekondigd door bondskanselier Olaf Scholz. Als reactie op de Russische invasie van Oekraïne vorig jaar zei Scholz dat er 100 miljard euro extra beschikbaar zou worden gesteld om de Bundeswehr op orde te brengen.

Wat de commissaris zei

Högl zei dat hoewel het leger werd gevraagd om meer te doen, de voorraad kleding, munitie en reserveonderdelen bijna op was.

“Het inkoopsysteem is te traag”, zei Högl. “De eerste projecten zijn onderweg, maar in 2022 hebben onze soldaten nog geen cent uit speciale fondsen ontvangen”, zei ze.

Högl voerde aan dat er in Duitsland zelden zo’n sterke sociale consensus was als in het geval van de reactie op de Russische invasie van Oekraïne, die bondskanselier Olaf Scholz een “keerpunt” heeft genoemd.

De commissaris pleitte voor een extra fonds van 300 miljard euro voor de krijgsmacht Afbeelding: Michael Kappeler/dpa/foto alliantie

De commissaris riep op tot extra financiering voor de strijdkrachten, bovenop de € 100 miljard ($ 107 miljard) die al was verstrekt als onderdeel van een eenmalig fonds.

“De 100 miljard euro zal niet genoeg zijn om alle tekortkomingen te compenseren, militaire experts schatten dat er in totaal 300 miljard euro nodig is”, zei ze.

Högl betwijfelt of de Duitse strijdkrachten in staat zullen zijn om hun doel van 203.000 soldaten in 2031 te bereiken.

De commissaris zei dat het aantal rekruteringen in 2022 met 11% was gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar, wat neerkomt op een totale troepenmacht van 183.965 soldaten.

Högl zei dat relatief weinig vrouwen dienst nemen in de strijdkrachten, waarbij slechts iets meer dan 13% van de Bundeswehr bestaat uit vrouwelijk personeel, zelfs als het medische korps wordt meegerekend.

Minister, wetgevers roepen op tot snellere wapenleveranties

De oproep van de commissaris sluit zich aan bij een koor van wetgevers en ambtenaren die hebben aangedrongen op snellere bevoorrading en financiering voor het leger.

Minister van Defensie Boris Pistorius heeft opgeroepen tot “meer geld” voor het leger.

“Het defensiebudget moet voortdurend worden verhoogd. We bevinden ons in een veiligheidssituatie waarin we de Bundeswehr meer dan ooit moeten uitrusten”, zei hij.

Ondertussen zei de voorzitter van de defensiecommissie van het Duitse parlement, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dat de aanbesteding “veel, veel sneller” moet gaan.

De wetgever riep Berlijn op om wapens en uitrusting rechtstreeks van de markt te kopen in plaats van alles aan te besteden.

De voorzitter van de Duitse legervereniging, Andre Wüstner, zei in een interview voor het radiostation Bayern 2 dat het Berlijnse defensiebeleid “min of meer een jaar” had verloren.

Hij zei dat tanks die naar Oekraïne zijn gestuurd “snel moeten worden vervangen”.

“Als we geluk hebben, worden ze kort voor Pasen gecontracteerd en wordt er een bestelling geplaatst”, zei hij.

Bundeswehr kondigt nieuwe chef aan

De opmerkingen van Högl komen een dag nadat bekend was gemaakt dat Carsten Breuer de nieuwe chef van de Bundeswehr zou worden.

Hij volgt generaal Eberhard Zorn op, die de functie in april 2018 overnam.

Breuer was voorheen het nieuwe Territoriale Commando van de Bundeswehr. Hij diende ook als hoofd van de Coronavirus Crisisstaf in het kantoor van de kanselier.

sdi/rc (AFP, dpa, Reuters)