De synodale vergadering – die gericht is op de hervorming van de kerk – heeft vrijdag in Frankfurt een document aangenomen om koppels van hetzelfde geslacht toe te staan ​​hun relaties te laten zegenen door de Duitse katholieke kerk.

Van de 202 leden van de synodale vergadering stemden er 176 voor, 14 tegen en 12 onthielden zich van stemming.

Het toestaan ​​van zegeningsceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht is een van de belangrijkste eisen in het hervormingsproces van het Synodale Pad, dat sinds 2019 aan de gang is.

Volgens het Duitse Catholic News Agency (KNA) zouden zegeningen ook worden toegestaan ​​voor burgerlijk hertrouwde en gescheiden personen.

De KNA meldde dat er een aanbeveling was dat de Duitse bisschoppenconferentie en het Centraal Comité van Duitse katholieken “tijdig passende liturgische vieringen ontwikkelen en invoeren”.

Meer om te volgen…

kb/fb (dpa,KNA)