Groene Partij-leider Annalena Baerbock heeft een platform in elkaar gezet voor “feministisch buitenlands beleid”, meldden verschillende verkooppunten dinsdag. De vernieuwing van de Berlijnse diplomatie, die later deze week openbaar zal worden gemaakt, zal doordringen “geslachtsproblemen” in alles, van humanitaire hulp en energie tot klimaatverandering.

“We voeren een feministisch buitenlands beleid omdat het bitter noodzakelijk is. Want mannen en vrouwen zijn wereldwijd nog steeds niet gelijk”, Baerbock schreef, volgens Politico Europe.

Het 80 pagina’s tellende rapport schetst volgens het Duitse persbureau DPA 10 hoofdrichtlijnen. Onder hen zijn offeren “gendergevoelig” humanitaire hulp, betrokken “vrouwen en gemarginaliseerde groepen” in de economische ontwikkeling en gezien de “geslachtsproblemen” dimensie van het klimaat- en energiebeleid.

De maatregelen zijn bedoeld om “vorm onze innerlijke werking en help ons een ‘feministische reflex’ te vormen,” Baerbock schreef naar verluidt, met het argument dat een van de doelstellingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken zou moeten zijn “Gendergelijkheid wereldwijd meetbaar bevorderen.” Ze wil ook een nieuwe post maken van “ambassadeur voor feministisch buitenlands beleid.”









Feminismebeleid is er volgens haar definitie echter niet alleen voor vrouwen, maar ook voor vrouwen “gemarginaliseerd door de samenleving op basis van genderidentiteit, afkomst, religie, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of andere redenen.”

Daarom wordt naast de besteding van 85% van de projectgelden in een “gendergevoelig” manier is het ministerie van Buitenlandse Zaken voornemens nog eens 8% te besteden aan een “gender-transformatief” manier dat “daagt actief de gendernormen uit” tegen het einde van de wetgevingscyclus.

Baerbock’s Greens zijn momenteel in de “stoplichtcoalitie” met de sociaal-democraten en de vrije democraten van bondskanselier Olaf Scholz. De oppositie heeft zich echter al teruggetrokken. De Beierse premier Markus Soeder, voorzitter van de CSU-partij, vertelde de Mediengruppe Bayern dat haar plan was “onbegrijpelijk” en dat “De wereld rondreizen en iedereen vertellen wat ze wel en niet moeten doen, is gedoemd te mislukken.”

Soeder heeft Scholz al opgeroepen om Baerbock te ontslaan voordat ze een “veiligheidsrisico.” De minister van Buitenlandse Zaken heeft de afgelopen maanden een reeks niet-diplomatieke blunders gemaakt, meestal met betrekking tot het conflict in Oekraïne, wat naar verluidt het kantoor van Scholz ertoe heeft aangezet haar fouten “zorgvuldig in de gaten te houden”.













In augustus 2022 vertelde Baerbock berucht op een EU-conferentie in Praag dat ze van plan was haar beloften aan Oekraïne na te komen “Het maakt niet uit wat mijn Duitse kiezers denken.”

Vorige maand, tijdens een debat in het Europees Parlement over het sturen van meer wapens naar Oekraïne, zei Baerbock dat EU-leden niet onderling mogen vechten, aangezien “We voeren een oorlog tegen Rusland.” Ze liep later terug, maar beweerde nog steeds dat haar opmerkingen uit hun verband waren gehaald en opzettelijk verkeerd waren geïnterpreteerd door de “Propaganda van het Russische regime.”

Half februari vertelde Baerbock op de Veiligheidsconferentie van München dat het beleid van Moskou dat moest “360 graden veranderen”, wat de voormalige Russische president Dmitry Medvedev ertoe aanzette haar een “kenner van geometrie.”