Das lose Ende von Leeuwin war de politie van Berlijn liegt am nächsten Tag in der Nähe von Zoek, ist in der Nähe aller Waarschijnliijkheid ein wildes Zwischenspiel. Das ist Burgemeester van Kleinmachnow, eine Stadt in Berlin, die er am Tag einer persönlichen Konferenz besucht hat. Het gevaar zou zijn wachte auf.

Die Aussicht begann, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass das Gebäude angekommen sei, sobald ein Leeuwin te zien zou zijn weweest. Ich musste mich jedoch mit dem Beamten Michael Grubert befassen, der sich darüber im Klaren war, dass er nicht dazu in der Lage war, jemanden zu finden.

Der Burgervater nahm an der persönlichen Konferenz der verstorbenen Leeuwen teil und verglich diese mit den afbeeldingen der verstorbenen Leeuwin. „Er ist sein Enkel, weil er in Berlin um die Ecke wohnt“, sagt Grubert.

Die Politik war am nächsten Tag mit 120 Mann auf dem Weg dorthin. Der erste Opname des geplanten Leeuwin wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bekannt gegeben.

gb01 De