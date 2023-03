Als hij vrijdag in Tokio aankomt voor drie dagen overleg met de Japanse premier en andere functionarissen, wordt de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vergezeld door maar liefst zes leden van zijn kabinet.

Dit onderstreept het belang dat beide partijen hechten aan wat de eerste zitting zal zijn van het intergouvernementele overleg dat de twee leiders zijn overeengekomen te starten toen ze elkaar in april vorig jaar ontmoetten.

De agenda zal naar verwachting bilaterale economische en handelsbetrekkingen, de duurzaamheid van toeleveringsketens, gedeelde milieuzorgen en voorbereidingen voor de komende G7-top omvatten, die Japan in mei in Hiroshima organiseert.

Het zijn echter veiligheidskwesties die de gesprekken zullen domineren.

Regionale en mondiale veiligheidskwesties zullen de gesprekken tussen Scholz en Kishida domineren Afbeelding: REUTERS

Duitse houding ten opzichte van China

“Kishida wil uit de eerste hand inzicht krijgen in het Duitse beleid ten aanzien van China en de situatie in Oekraïne”, vertelde Toshimitsu Shigemura, een professor in politiek en internationale betrekkingen aan de Waseda University, aan DW.

“Japan maakt zich grote zorgen dat Duitsland en andere landen nog steeds willen proberen samen te werken met China, ondanks de problemen die we zien in de Indo-Pacifische regio”, zei hij, wijzend op de Chinese bezetting en militarisering van atollen en riffen in Zuid-China. Sea, het alomvattende optreden tegen afwijkende meningen in Hongkong, de aanhoudende bedreigingen tegen Taiwan en steeds agressievere territoriale claims tegen een aantal buurlanden, waaronder Japan, Zuid-Korea, de Filippijnen en India.

“Europese landen hebben kritiek geuit op China, maar ze hebben geen stappen ondernomen die Peking boos zouden maken uit bezorgdheid over de economische gevolgen die dat zou kunnen hebben”, zei Shigemura.

“Met name Duitsland is hier bekritiseerd vanwege zijn economische banden met China, en Japan zou heel graag zien dat die banden minder worden.

“Op een basisniveau begrijpt Japan niet waarom Europese landen zeggen dat ze zich inzetten voor mensenrechten, democratie en de rechten van mensen op vrijheid, maar dan ‘vergeten’ landen als Duitsland die beloften om samen te werken met China,” onderstreepte Shigemura.

In een vernietigend redactioneel commentaar in november 2022, de Sankei Shimbun De krant beweerde dat het bezoek van Scholz aan China die maand “de bezorgdheid deed rijzen dat Duitsland misschien bereid zou zijn de westerse eenheid op te offeren voor zijn eigen economische voordeel”.

De krant wees erop dat Scholz werd vergezeld door een tiental Duitse topleiders uit het bedrijfsleven, en voegde eraan toe: “Helaas kan worden geconcludeerd dat Duitsland hopeloos verliefd is geworden op de enorme economische macht van China.”

Gezamenlijke militaire oefeningen

Kishida zal echter zijn dankbaarheid uitspreken voor de inzet van Duitse militaire eenheden in Japan in de afgelopen jaren voor gezamenlijke oefeningen met de Japanse en Amerikaanse legers in de regio. Het Duitse marinefregat Bayern bezocht Japan in mei 2021 en Duitse jachtvliegtuigen deden hier vorig jaar mee aan oefeningen.

“Ik verwacht dat Kishida Scholz om meer van hetzelfde zal vragen, om extra militaire eenheden om hier met Japanse en Amerikaanse troepen te trainen, omdat Japan erg blij is om de vlaggen van Europese landen hier te zien wapperen”, zei Robert Dujarric, mededirecteur van de Instituut voor Hedendaagse Aziatische Studies aan de Tokyo campus van Temple University.

“Deze bezoeken en gezamenlijke oefeningen mogen dan grotendeels symbolisch zijn, aangezien geen enkel Europees land in staat is een grote troepenmacht naar de Stille Oceaan te sturen, maar het is een belangrijke boodschap dat Japan wel degelijk partners heeft”, zei hij.

“De boodschap is dat Japan een coalitie bouwt van wat het graag ‘gelijkgestemde naties’ noemt, om het idee van een ‘vrije en open Indo-Pacific’ te beschermen,” voegde Dujarric eraan toe.

Oekraïne zal een ander belangrijk onderwerp zijn tijdens de gesprekken, waarbij Shigemura verwacht dat Kishida zijn Duitse tegenhanger om advies en steun zal vragen bij zijn plannen om naar Kiev te reizen om de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy te ontmoeten.

Kishida zou graag naar Oekraïne willen reizen om de steun van Japan aan het door oorlog verscheurde land te tonen, vooral omdat hij de enige G7-leider is die de reis tot nu toe niet heeft gemaakt en de G7-top snel nadert.

Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is echter zeer op zijn hoede voor de reis, niet alleen vanwege de veiligheidsuitdagingen die een dergelijk bezoek met zich mee zou brengen, maar ook omdat het Rusland graag verder tegen zich in het harnas jaagt.

Leren van Duitsland

Japan wil ook van Duitsland leren hoe het zijn langdurige terughoudendheid om wapens te exporteren naar een ander land dat in oorlog is, heeft kunnen overwinnen, terwijl Tokio op dezelfde manier worstelt om de kleine lettertjes van zijn grondwet te overwinnen om de export van wapensystemen naar Oekraïne toe te staan. .

Tot op heden is de Japanse steun in de vorm van niet-dodelijke hulp – zoals medische uitrusting, kogelvrije vesten en anti-landmijntechnologie – samen met financiële hulp en de belofte van meer hulp om Oekraïne weer op te bouwen zodra het conflict voorbij is.

Scholz zal Kishida waarschijnlijk aanmoedigen om door te gaan met wapenexport naar Oekraïne, zei Shigemura, zowel om de steun van Japan aan Oekraïne te onderstrepen, maar ook om de druk op Europese landen om wapens en munitie te blijven leveren enigszins te verlichten.

Op economisch vlak zullen de besprekingen over bilaterale handel naar verwachting vruchtbaarder zijn.

De handel tussen beide partijen is enorm en groeide, in ieder geval tot het uitbreken van de COVID-pandemie begin 2020.

Duitsland is de belangrijkste Europese exporteur naar Japan, met een handelswaarde van € 38,6 miljard ($ 42,3 miljard) per jaar vóór de wereldwijde gezondheidscrisis, terwijl de Duitse directe investeringen in Japan € 15,6 miljard per jaar bedroegen.

Minstens 12.480 Duitse bedrijven exporteren naar Japan en 450 hebben zelfs een dochteronderneming opgericht.

Bovendien is het Duitse bedrijfsleven verantwoordelijk voor zo’n 265.000 banen in de Aziatische natie.

Uit een recent rapport van de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie in Tokio blijkt dat meer Duitse bedrijven Japan nu zien als een gunstige plek om zaken te doen, gezien de economische, politieke en sociale stabiliteit van het land.

De samenwerking tussen Duitse en Japanse bedrijven is ook in opkomst sinds de moeilijke dagen van de pandemie, merkte het op.

