De autoriteiten hebben een schip doorzocht waarvan wordt gedacht dat het mogelijk explosieven heeft vervoerd die verband houden met de explosies in de Nord Stream-pijpleiding, zei het Duitse openbaar ministerie woensdag.

De aankondiging kwam naar aanleiding van berichten in de media dat pro-Oekraïense groepen mogelijk verantwoordelijk waren voor de ontploffingen.

Oekraïense functionarissen ontkenden berichten in de media waarin werd beweerd dat Kiev betrokken was bij de ontploffingen in september in de Nord Stream-gaspijpleidingen.

De Oekraïense presidentiële adviseur Mikhailo Podolyak wees de rapporten af ​​en zei op Twitter dat Oekraïne “niets te maken had met het incident in de Oostzee en geen informatie heeft over ‘pro-Oekraïense sabotagegroepen’.”

De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov ontkende ook elke officiële betrokkenheid bij de aanval. In een toespraak tot verslaggevers in Stockholm voorafgaand aan een bijeenkomst van ministers van Defensie van de Europese Unie, zei Reznikov: “Dit is niet onze activiteit.”

Hoe reageerden Duitse functionarissen op het rapport?

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius waarschuwde voor voorbarige beschuldigingen van verantwoordelijkheid voor de aanslagen.

“Het had net zo goed een valse vlag-operatie kunnen zijn, opgezet om Oekraïne de schuld te geven, een optie die ook in de media naar voren kwam”, zei Pistorius tegen de Duitse publieke omroep Deutschlandfunk.

Sprekend in Stockholm, waar de ministers van Defensie van de EU elkaar ontmoeten, voegde hij eraan toe: “De kans voor het een of het ander is even groot.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock herhaalde dezelfde waarschuwing en zei dat eerst de onderzoeken door de relevante autoriteiten moeten worden afgerond.

Tijdens een bezoek aan Erbil in de Iraakse autonome regio Koerdistan zei Baerbock woensdag dat Berlijn “geen overhaaste conclusies zal trekken” totdat het onderzoek van de federale aanklager is afgerond.

De opmerkingen kwamen naar aanleiding van berichten van dinsdag in De New York Times dat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen informatie ontvingen die erop wees dat een “pro-Oekraïense groep” betrokken was bij de ontploffingen die schade toebrachten aan de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen die aardgas van Rusland naar Duitsland vervoerden.

Het rapport onthulde de bron van de inlichtingen niet, maar de Amerikaanse functionarissen zeiden dat ze geen bewijs hebben voor de betrokkenheid van de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy bij de ontploffingen.

De inlichtingen suggereren dat aanvallers “tegenstanders waren van president Vladimir V. Poetin van Rusland”, aldus het rapport van de Amerikaanse krant.

De aanval zou Oekraïne ten goede zijn gekomen door het vermogen van Rusland om aardgas aan West-Europa te verkopen te schaden. Tegelijkertijd verhoogde het de druk van hoge energieprijzen op Oekraïense bondgenoten, met name Duitsland, dat lange tijd afhankelijk was geweest van Russisch gas, hoewel het zichzelf aan het afbouwen is sinds het begin van Ruslands grootschalige invasie van Oekraïne vorig jaar.

Duitse mediaberichten suggereren betrokkenheid van Oekraïne

Afzonderlijke onderzoeken door Duitse media wijzen ook op de betrokkenheid van Oekraïne bij de explosies.

Gezamenlijke berichtgeving door de Duitse publieke omroep ARD en SWR en Sterf Zeit krant gaf ook meer informatie over de voorbereiding van de aanval.

Volgens de rapporten werd een jacht geïdentificeerd dat was gehuurd van een bedrijf in Polen en ontdekten onderzoekers dat het “blijkbaar toebehoort aan twee Oekraïners”.

De Duitse autoriteiten die de ontploffingen onderzoeken, geloven dat de niet-geïdentificeerde groep bestond uit vijf mannen en een vrouw die valse paspoorten gebruikten, aldus de rapporten.

Volgens Sterf Zeitautoriteiten in Duitsland, Zweden, Denemarken, Nederland en de Verenigde Staten waren de zaak aan het onderzoeken.

Rusland ontkent rol in explosies

De Verenigde Staten en de NAVO noemden de aanslagen van 26 september “een daad van sabotage”. Rusland legde de schuld voor de explosies bij het Westen en riep op tot een onafhankelijk onderzoek. Geen van beiden heeft bewijs geleverd om hun beweringen te staven.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei dat de berichten in de media over de aanslagen een poging waren om de aandacht af te leiden.

“Het is duidelijk dat de auteurs van de aanval de aandacht willen afleiden”, zei hij woensdag volgens het staatspersbureau RIA. “Het is duidelijk dat dit een gecoördineerde vulling in de media is.”

Peskov zei ook dat Nord Stream-aandeelhouderslanden moeten aandringen op een dringend, transparant onderzoek.

mf/sms (AFP, dpa, Reuters)