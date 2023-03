In de vroege middag op een grijze en winderige vrijdag in februari begonnen langzaam een ​​tiental demonstranten van EuroProLife te verschijnen tegenover het advies- en adviescentrum voor gezinsplanning Pro Familia in het Westend in Frankfurt.

Met gezangbladen en rozenkransen in hun hand zongen ze het Weesgegroet. Sommigen hielden borden vast met afbeeldingen van lachende baby’s of een kleine gebalde vuist met de slogans ‘Ongeboren levens zijn belangrijk’ en ‘Abortus is geen oplossing’.

De demonstratie werd gehouden door 40 Days for Life, een beweging die in 2004 in de Amerikaanse staat Texas is ontstaan. Het roept demonstranten op om 40 dagen lang zogenaamde “waken” te houden buiten abortusfaciliteiten, te beginnen op Aswoensdag die samenvalt met de vastentijd. .

De demonstranten zeggen niet met de media te willen praten. Ze zeggen dat ze door de pers onterecht zijn afgeschilderd en dat hun woorden verkeerd zijn weergegeven en zich tegen hen hebben gekeerd. Ze willen gewoon in vrede bidden, zeggen ze.

Claudia Hohmann is al negen jaar directeur van het Pro Familia-centrum in Frankfurt. Ze herinnert zich de dag in 2017 waarop demonstranten voor het eerst verschenen op het normaal gesproken rustige plein vlak bij de ingang van de botanische tuinen van de stad.

“Het was een echte schok”, zegt Hohmann. “Ik weet zeker dat er vrouwen zijn die er niet zo door worden beïnvloed, maar er zijn individuen die die (ervaring) met zich meedragen in counseling en dan minder open staan ​​​​voor praten. De situatie buiten wakkert gewoon gevoelens van schaamte en schuld aan. “

Volgens artikel 218 van het Duitse wetboek van strafrecht , is abortus illegaal, maar het is alleen mogelijk tot 12 weken na de bevruchting als er ten minste drie dagen voor de procedure een counselingcertificaat is verkregen. Zonder dit certificaat kan elke vrouw die een abortus ondergaat, worden vervolgd, evenals de arts die de procedure uitvoert.

Pro Familia heeft vestigingen in steden door heel Duitsland en is gecertificeerd om de benodigde certificaten af ​​te geven. Het kantoor in Frankfurt biedt jaarlijks ongeveer 1.700 zwangere vrouwen begeleiding.

Hohmann zegt dat protesten niet alleen een psychologische impact hebben op degenen die het centrum bezoeken – waar de zang en gebeden van demonstranten in het gebouw te horen zijn – maar dat mensen ook te geïntimideerd raken om hulp te zoeken.

“Vrijheid van meningsuiting is allemaal goed en wel”, zei Hohmann tegen DW. “Alleen niet hier. Het is erg gericht en dat is wat er zo verraderlijk aan is.”

De activisten buiten het adviescentrum noemen de protesten “waken” en, zegt Hohmann, zijn voorzichtig om zichzelf af te schilderen als vreedzame demonstranten die gewoon een mening verkondigen.

“Natuurlijk zijn we blij dat ze niet tegen ons schreeuwen of dingen naar ons gooien, maar daar gaat het niet om. Het is een vriendelijkheid waar veel agressie tegenover mensen schuilgaat”, zegt Hohmann.

Minder abortusklinieken

Dat meldt het Duitse bureau voor de statistiek worden er elk jaar ongeveer 100.000 abortussen uitgevoerd in het land, tegen 130.899 in 1996. In sommige delen van Duitsland kan het moeilijk zijn voor degenen die een abortus willen ondergaan om een ​​kliniek te vinden – in sommige steden is er geen.

Medische scholen leren niet altijd de procedure, en steeds minder afgestudeerden willen in dit gebied van de gezondheidszorg werken. Tegelijkertijd zijn de artsen die de dienst wel verlenen vaak ouder en gaan ze met pensioen. Tussen 2003 en 2020 is het aantal klinieken dat abortusdiensten aanbiedt met 50% gedaald tot slechts 1109.

De Nederlandse gynaecoloog Gabie Raven maakte zich zorgen over het toenemende aantal Duitsers dat de grens overstak om een ​​abortus te ondergaan in haar klinieken in Nederland en besloot in november vorig jaar een kliniek te openen in de West-Duitse stad Dortmund.

Ze werd onmiddellijk het doelwit van anti-abortusdemonstranten, die haar een ‘babymoordenaar’ noemden. Haar adres en telefoonnummer werden snel gepubliceerd op anti-abortuswebsites.

“Ik nam deel aan een tv-programma (voor de Frans-Duitse openbare omroep ARTE) over de geschiedenis van abortus en ik denk dat de ‘Pro-Life’-groepen het zagen en begonnen te zeggen dat ik de meest kwaadaardige dokter in Duitsland ben,” vertelde Raven. DW.

“Er is hier een Bible Belt, net als in Nederland, en ze zeggen dat ze geen problemen hebben met abortus – maar we weten allemaal dat dat niet waar is. Het was erg moeilijk voor ons om een ​​pand te vinden om te huren, denk ik, omdat we wilden optreden abortussen’, zegt Raven.

Christelijke groeperingen in München protesteren al lang buiten het kantoor van Pro Familia daar Afbeelding: Sachelle Babbar/ZUMA/foto alliantie

Links naar groepen in de VS

Protesten buiten abortusklinieken en centra voor gezinsplanning zijn gebruikelijk in de Verenigde Staten, waar abortus een zeer partijdige en dominante politieke kwestie is. Planned Parenthood, dat reproductieve gezondheidszorg en advies biedt in centra in de VS, heeft zelfs richtlijnen op zijn website voor patiënten over hoe om te gaan met demonstranten verzameld buiten de centra.

Hoewel minder wijdverbreid en minder bekend dan in de VS, zijn anti-abortusprotesten buiten adviescentra en abortusklinieken geen nieuw fenomeen in Duitsland. Maar ze zijn de afgelopen jaren in omvang en intensiteit toegenomen.

Ulli Jentsch is een journalist die werkt bij het in Berlijn gevestigde Anti-Fascist Press Archive and Education Center (apabiz ) en doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar extreemrechts, christelijk fundamentalisme en de “Pro-Life”-beweging in Duitsland. Hij zegt dat de anti-abortusbeweging in de VS al sinds de jaren negentig een rolmodel is voor activisten in Duitsland en Europa.

“Behalve het proberen om Amerikaanse tactieken te kopiëren, zijn er ook de contacten”, vertelde Jentsch aan DW. Hij wijst op Terrisa Bukovinac, een prominente Amerikaanse anti-abortusactiviste die gastspreker was op de jaarlijkse “March for Life” anti-abortusdemonstratie in Berlijn in september 2022.

Tijdens haar toespraak noemde Bukovinac, een zelfverklaarde atheïst en linkse progressieve, abortus een “wereldwijde genocide” en zei tegen de menigte: “Het is zo geweldig om hier vandaag te zijn om solidair te zijn met jullie allemaal en met de ongeborenen.” slachtoffers van het wereldwijde industriële abortuscomplex.”

In tegenstelling tot de VS ziet Duitsland zelden pro-life en pro-choice demonstranten buiten abortusklinieken staan Afbeelding: Evelyn Hockstein/REUTERS

Volgens Jentsch steken rechts-conservatieve denktanks in de VS ook geld – en expertise – in het uitbreiden van hun eigen ideologisch afgestemde organisaties in Europa en de rest van de wereld.

Het doel is om het succesvolle Amerikaanse ‘procesmodel’ te importeren, waarbij met veel juridische knowhow en financiële steun controversiële zaken voor de rechtbanken worden gebracht in de hoop een juridisch precedent te scheppen dat veel restrictiever is dan grondwettelijk bedoeld.

“Ze zijn erg actief en goed gefinancierd, en dit werk zou niet mogelijk zijn zonder financiering uit de VS”, zegt Jentsch. “Ze gebruiken het geld om bepaalde zaken te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, en ze hebben ook zaken ondersteund die betrekking hebben op de ‘waken’. Ze zijn in Straatsburg (de zetel van het Europees Parlement), in Brussel ( waar de EU haar hoofdkantoor heeft), op het snijvlak zitten waar de beleidsvorming plaatsvindt, en dat is hun grote kracht.”

De Alliance Defending Freedom (ADF) is een conservatieve christelijke juridische belangenbehartigingsgroep die in 1993 in de VS is opgericht. Advocaten van de internationale tak van ADF steunden de organisator van de protestgroep “40 Days for Life”, Pavica Vojnovic, in haar zaak tegen de gemeentelijke overheid in de De Duitse stad Pforzheim nadat het demonstranten verbood zich daar buiten het Pro Familia-centrum te verzamelen. Vojnovic spande een juridische strijd aan tegen het verbod en won uiteindelijk haar zaak bij de Administratieve Rechtbank in Mannheim in augustus vorig jaar.

Toen de protesten in 2017 voor het eerst buiten Pro Familia in Frankfurt begonnen, introduceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Hessen richtlijnen die demonstranten opdroegen buiten zicht en gehoorsafstand van het advies- en adviescentrum te komen. Een jaar lang verhuisden de demonstranten naar de hoofdweg, ongeveer 100 meter verderop.

De anti-abortusgroep Euro Pro-Life heeft het bevel juridisch aangevochten met het argument dat de Duitse grondwet het recht op openbare vergadering, vrijheid van meningsuiting en religie garandeert. Het bevel werd in maart 2022 voor de rechtbank vernietigd omdat het een “ongerechtvaardigde inbreuk op het fundamentele recht op vrijheid van vergadering” vertegenwoordigde en de demonstranten keerden terug naar het plein direct voor het centrum.

Minister van Familiezaken Lisa Paus heeft gezworen wetgeving in te voeren om te voorkomen dat anti-abortusactivisten buiten abortusklinieken en adviescentra protesteren Afbeelding: Carsten Koall/dpa/foto alliantie

Actie van de overheid

Vorige week beloofde minister van Gezin Lisa Paus wetgeving in te voeren om te voorkomen dat anti-abortusactivisten buiten abortusklinieken en adviescentra protesteren. “Vrouwen moeten ongehinderde toegang hebben tot adviesdiensten en faciliteiten die abortussen uitvoeren”, zei Paus tegen Redaktionsnetzwerk Deutschland, waarbij hij de zogenaamde “waken” omschreef als “onaanvaardbare aanvallen op de uiterst persoonlijke beslissing van vrouwen”.

De regering heeft ook ingestemd met het instellen van een commissie om te bekijken hoe abortus buiten het Duitse Wetboek van Strafrecht kan worden geregeld met het oog op decriminalisering.

In haar Pro-Life-kantoor met uitzicht op het plein waar de demonstranten samenkomen, ziet Claudia Hohmann de protesten als onderdeel van een breder conservatief verzet tegen gelijkheid, reproductieve rechten en de vrijheid om te leven zoals men wil.

“Ze zullen ons niet breken of intimideren, natuurlijk niet, maar het is schadelijk voor onze adviesdienst”, zegt ze.

“Ze zijn tegen alles wat we hier doen, tegen seksuele voorlichting, tegen het steunen van minderheden, tegen de vrijheid om te leven zoals men wil. Dat zijn onze doelen, en daarom zijn wij (voor hen) de totale antichrist, de vijand.”

Bewerkt door: Rina Goldenberg

