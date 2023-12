Duikers hebben wrakstukken gevonden, vijf overblijfselen van Osprey-vliegtuigen die voor de kust van Japan zijn neergestort, zegt de Amerikaanse luchtmacht

De zoektocht naar de twee mensen die nog steeds vermist worden, wordt voortgezet.

“De belangrijkste prioriteit is het naar huis brengen van de piloten en het zorgen voor hun familieleden. Steun aan en de privacy van de families en dierbaren die getroffen zijn door dit incident blijft de topprioriteit van AFSOC”, aldus het rapport.

Het Amerikaanse leger identificeerde het enige bevestigde slachtoffer als Air Force Staff Sgt. Jacob Galliher uit Pittsfield, Massachusetts, op zaterdag.

Ambtenaren van de Japanse kustwacht zeggen dat de oceaan rond de crashlocatie ongeveer 30 meter diep is.

De in de VS gemaakte Osprey is een hybride vliegtuig dat opstijgt en landt als een helikopter, maar tijdens de vlucht de propellers naar voren kan draaien en veel sneller kan cruisen, net als een vliegtuig.

Visarenden hebben een aantal crashes gehad, onder meer in Japan, waar ze worden gebruikt op Amerikaanse en Japanse militaire bases, en het laatste ongeval heeft de veiligheidsproblemen opnieuw aangewakkerd.

Japan heeft alle vluchten van zijn eigen vloot van veertien visarenden opgeschort. Japanse functionarissen zeggen dat ze het Amerikaanse leger hebben gevraagd de Osprey-vluchten pas te hervatten nadat hun veiligheid is gewaarborgd. Het Pentagon zei dat een dergelijk formeel verzoek niet is gedaan en dat het Amerikaanse leger doorgaat met het vliegen met 24 MV-22’s, de marineversie van Ospreys, ingezet op het Zuid-Japanse eiland Okinawa.

Zondag zijn wrakstukken die de Japanse kustwacht en lokale vissersboten hebben verzameld, voor onderzoek overgedragen aan het Amerikaanse leger, zeiden kustwachtfunctionarissen. Het Japanse leger zei dat het verzamelde puin ook aan de VS zou worden overgedragen

Kustwachtfunctionarissen zeiden dat de geborgen wrakstukken enkele delen van het vliegtuig en een opblaasbaar reddingsvlot omvatten, maar niets dat verband hield met de oorzaak van de crash, zoals een motor. Lokale getuigen meldden dat ze vuur uit een van de motoren zagen komen.

Lokale vissersboten hebben geholpen bij de zoekacties en hebben hun dagelijkse vangst opgegeven. De publieke omroep NHK zei dat het ministerie van Defensie van plan is hun verloren inkomsten en brandstof te dekken.

Volgens de Japan-VS Status of Forces Agreement krijgen de Japanse autoriteiten niet het recht om Amerikaanse militaire eigendommen in beslag te nemen of te onderzoeken, tenzij de VS anders besluit. Dat betekent dat het voor Japan praktisch onmogelijk wordt om onafhankelijk onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeval.

De overeenkomst heeft Japanse onderzoeken vaak bemoeilijkt in strafzaken waarbij Amerikaanse militairen op Okinawa en elders betrokken waren. Het is bekritiseerd als ongelijk door rechtenactivisten en anderen, waaronder de gouverneur van Okinawa, Denny Tamaki, die heeft opgeroepen tot herziening.